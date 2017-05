Из второго полуфинала в финал вышли Болгария, Беларусь, Хорватия, Венгрия, Дания, Израиль, Румыния, Норвегия, Нидерланды и Австрия. Из первого – Молдова, Азербайджан, Греция,Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр, Бельгия

Прямую трансляцию с комментариями на русском языке вел ETV+ и портал rus.err.ee. Комментировали Юлия Календа и Александр Хоботов.

1. Кристиан Костов "Beautiful Mess" (Болгария)

2. Naviband "Historyja majho žyccia" (Беларусь)

3. Жак Худек "My Friend" (Хорватия)

4. Йоци Папай "Origo" (Венгрия)

5. Аня Ниссен "Where I Am" (Дания)

6. Имри Зив "I Feel Alive" (Израиль)

7. Илинка ft. Алекс Флоря "Yodel It!" (Румыния)

8. JOWST "Grab the Moment" (Норвегия)

9. O'G3NE "Lights And Shadows" (Нидерланды)

10. Натан Трент "Running On Air" (Австрия)

Не прошли в финал:

1. Тияна Богичевич – "In Too Deep" (Сербия)

2. Яна Бурческа "Dance Alone" (Македония)

3. Клаудиа Фаниелло "Breathlessly" (Мальта)

4. Брендан Мюррей "Dying To Try" (Ирландия)

5. Валентина Монетта и Джимми Уилсон "Spirit Of The Night" (Сан-Марино)

6. Timebelle "Apollo" (Швейцария)

7. Fusedmarc "Rain of Revolution" (Литва)

8. Койт Тооме и Лаура "Verona" (Эстония)

Из первого полуфинала в финал "Евровидения" прошли:

1. Молдова. Sunstroke Project – "Hey Mamma"

2. Азербайджан. DiHaj – "Skeletons"

3. Греция. Demy – "This is Love"

4. Швеция. Робин Бенгтссон – "I Can't Go On"

5. Португалия. Сальвадор Собрал – "Amar Pelos Dois"

6. Польша. Касия Мос – "Flashlight"

7. Армения. Арцвик Арутюнян – "Fly With Me"

8. Австралия. Исайя Фаербрейс – "Don't Come Easy"

9. Кипр. Hovig – "Gravity"

10. Бельгия. Бланш – "City Lights"

Комментировали конкурс журналисты ETV+ Юлия Календа и Александр Хоботов. Голосовать могли только страны-участницы I полуфинала плюс Италия, Испания и Великобритания – всего 21 страна.

В этом году впервые за многие годы Россия не примет участия в "Евровидении" в связи с тем, что власти Украины отказались впустить в страну российскую певицу Юлию Самойлову из-за ее предшествующих концертов в Крыму, Россия отказалась найти ей замену, а организаторы "Евровидения" не смогли урегулировать конфликт. Более того, обеим странам теперь грозит штраф или отстранение от участия в конкурсе в связи с нарушением его устава.

Телеканал ETV+ и портал RUS.ERR.EE будут вести прямую трансляцию со всех этапов конкурса. Промежуточные и конечные результаты с красочными фотогалереями, видеоклипами выступлений и другими яркими моментами шоу вы также найдете на нашем портале сразу после окончания выступлений.

Смотрите и слушайте песни, представленные на конкурс в этом году:

Участники, не прошедшие в финал:

1. Грузия. Тако Гачечиладзе – "Keep The Faith"

2. Албания. Линдита Халими – "World"

3. Черногория. Славко Калезич – "Space"

4. Финляндия. Норма Джон – "Blackbird"

5. Исландия. Svala – "Paper"

6. Чехия. Мартина Барта – "My Turn"

7. Словения. Омар Набер – "On My Way"

8. Латвия. Triana Park – "Line"

Второй полуфинал 11.05.2017 в 22:00

1. Сербия. Тияна Богичевич – "In Too Deep"

2. Австрия. Натан Трент – "Running On Air"

3. Македония. Яна Бурческа – "Dance Alone"

4. Мальта. Клаудиа Фаниелло – "Breathlessly"

5. Румыния. Илинка и Алекс Флоря – "Yodel It!"

6. Нидерланды. OG3NE – "Lights and Shadows"

7. Венгрия. Йоци Папай – "Origo"

8. Дания. Аня Ниссен – "Where I Am"

9. Ирландия. Брендан Мюррей – "Dying to Try"

10. Сан-Марино. Валентина Монетта и Джимми Уилсон – "Spirit of the Night"

11. Хорватия. Жак Худек – "My Friend"

12. Норвегия. JOWST – "Grab The Moment"

13. Швейцария. Timebelle – "Apollo"

14. Беларусь. Naviband – "Story of My Life"

15. Болгария. Кристиан Костов – "Beautiful Mess"

16. Литва. Fusedmarc – "Rain Of Revolution"

17. Эстония. Койт Тооме и Лаура – "Verona"

18. Израиль. IMRI – "I Feel Alive"

Финал состоится 13.05.2017 в 22:00

Представители принимающей конкурс страны, а также государств-основателей ЕВС не должны участвовать в предварительных этапах конкурса и выходят на сцену уже в финале. Сейчас в так называемую "большую пятёрку" входят следующие страны: Великобритания, Германия, Франция, Испания и Италия.

Страны, чьи песни вошли в десятку лучших в результате голования телезрителей и жюри в полуфиналах, также проходят в финал.

1. Франция. Алма – "Requiem"

2. Германия. Левина – "Perfect Life"

3. Италия. Франческо Габбани – "Occidentali's Karma"

4. Испания. Манель Наварро – "Do It For Your Lover"

5. Украина. O.Torvald – "Time"

6. Великобритания. Люси Джонс – "Never Give Up On You"