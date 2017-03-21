Новый водный центр хотят построить в малонаселенном районе, EAS верит в его рентабельность

Фонд развития предпринимательства (EAS) принял предварительное решение поддержать строительство водного центра в местечке Дирхами в Ляэнемаа суммой в 2,25 млн евро. В связи с этим возникает вопрос, окупится ли размещение центра, который по планам должны посещать сотни тысяч посетителей в год, в малонаселенном районе на северо-западе Эстонии.

В трехэтажном водном центре под названием "Морская звезда" будет аквапарк, аквариумы с несколькими видами рыб и бассейн глубиной 15 метров, куда можно будет погрузиться на подводной лодке. Все это стоит 5 млн евро, из которых 2,25 должны поступить от EAS, передает "Актуальная камера на эстонском языке".

По мнению директора центра развития туризма EAS Тармо Мутсо, путь до Дирхами не такой уж долгий. "На машине полтора часа. Если кто-то приехал Эстонию и остановился в Таллинне, то полтора часа на дорогу до аттракциона для всей семьи, где можно провести весь день, не так уж и много", – пояснил он.

По словам владельца порта Дирхами Марта Вахтела, за последние 12 лет они смогли увеличить число посетителей в несколько десятков раз, а водный центр еще увеличит это число. Он верит, что проект окупится. "Порт Дирхами в год посещали приблизительно 500 туристов, кораблей здесь было 10-50. Сегодня нас посещает приблизительно 15 000-20 000 человек в год", – сказал руководитель проекта водного центра "Морская звезда" Март Вахтел.

"Морская звезда" в Дирхами. Автор: EAS

План экспонировать экзотических рыб, таких как акулы, привел к тому, что ряд организаций по защите животных обратился к EAS с критикой содержания океанских животных в искусственных условиях и просит серьезно подумать над поддержкой проекта.

Тармо Мутсо заверил, что содержание животных будет соответствовать международным требованиям.

"Морская звезда" в Дирхами. Автор: EAS "Морская звезда" в Дирхами. Автор: EAS

Если все пойдет по плану, владелец порта Дирхами надеется построить водный центр "Морская звезда" к лету 2019 года.