Михаил Стальнухин из-за споров с однопартийцами в Нарве может не участвовать в местных выборах

Депутат Рийгикогу от Центристской партии Михаил Стальнухин не будет участвовать в муниципальных выборах в Нарве, если его однопартийцы, руководящие приграничным городом, не будут ходатайствовать о переходе какой-нибудь местной школы на русский язык обучения в гимназических классах.

Депутат Рийгикогу Михаил Стальнухин, ранее заявлявший о своем желании принять участие в муниципальных выборах в Нарве, может передумать.

"Я оповестил некоторых членов правления партии о том, что если нарвские центристы не изменят свою точку зрения, что в Нарве должна остаться только государственная гимназия, работающая на государственном языке, то мне мои принципы не позволят идти с ними в одном списке", - сказал Стальнухин в интервью службе информации "Радио 4".

"По моему мнению, географией надо заниматься на уроках географии, математикой - на уроках математики, а языками - на уроках языка. Сейчас Министерство образования дает возможность Нарве сделать одну школу проектной. На базе этой школы будет создаваться новая методика. Государство будет выделять 250 тысяч евро на эту методическую работу. А Нарва решила отказаться от такой школы. Для меня это неприемлемо", - пояснил депутат Рийгикогу в программе "Местной время" Нарвской студии "Радио 4".

Один из главных аргументов против проектной школы - это требование для экспериментальной гимназии, помимо обучения на русском языке, обеспечить выпускников владением эстонским языком на категорию C1. Член правления Нарвского округа центристов Андрус Тамм считает, что в условиях Нарвы сделать это сложно.

"Образование - это консервативная вещь. Нельзя делать резкие изменения. Как мы видим, даже Нарвская школа для взрослых в конце концов перешла на систему "60 на 40", - сказал Тамм.

"Сейчас от выпускников требуется категория B2, но никто не остается без аттестата из-за того, что он не владеет языком на должном уровне. И никто не останется без аттестата, когда будет требоваться категория C1. Да и внедряться эксперимент будет не сразу. Это коснется тех, кто пойдет в следующем году в седьмой класс", - парировал Стальнухин.

В Таллинне о сохранении русского языка обучения в гимназических классах ходатайства подали три школы: Кесклиннаская русская гимназия, Линнамяэский русский лицей и Ласнамяэская гимназия.

"Точного ответа, буду ли я баллотироваться на ближайших выборах, дать не могу. Я член партии, и многое зависит от решения правления - не округа, а всей партии", - отметил Стальнухин, который ранее участвовал во всех местных выборах в Нарве и добивался весомой поддержки.

Тамм считает, что центристы осенью в Нарве обязательно победят. По его словам, лучше, если они это сделают вместе со Стальнухиным.

Согласно установленному порядку, окончательные списки кандидатов будут официально утверждены за 40 дней до начала выборов. Однако затягивать со списками политические организации тоже не хотят. Так в Нарвском округе Центристской партии, по словам председателя местной ячейки, европарламентария Яны Тоом, большая часть списка уже готова.

"На данный момент в списке 73 человека. Я очень рада, что в списке, есть например, Эльдар Эфендиев. Когда я работала в Рийгикогу, то он был моим соседом по парте. Когда-то он был и мэром Нарвы. Идет возвращение старой гвардии. С кандидатом в мэры и первым номером списка мы пока не определились", - подчеркнула Тоом в интервью службе информации "Радио 4", которая сама будет баллотироваться в столичном районе Пыхья-Таллинн.