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"АК+": эстонский транзит испытывает наибольшие сложности за последние десятилетия ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония
Дмитрий Куликов

Российский груз почти исчез с карты Эстонии. При этом латвийцы и литовцы сумели сохранить свои позиции в транзите. "Актуальная камера +" разбиралась, в чем же причины такого стремительного спада. Чего тут больше: политики или экономики?

Эстонская ассоциация логистики и транзита заказала большое исследование в аудиторской компании PricewaterhouseCoopers о состоянии отрасли и ее конкурентоспособности по сравнению с соседями за 10 лет - с 2005 по 2015 годы.

Анализ показал, что к 2015 году у нас уменьшился грузооборот по всем направлениям - в портах, на железной дороге и в авиатранспорте. Обороты двух крупных эстонских портов - Силламяэ и Таллинна - упали соответственно на 28 и 21 процент. Грузообороты упали во всех странах Балтии, но в Эстонии больше всего. Если Латвия и Литва отделались 2%, то Эстония потеряла около 20% грузопотока.

"Когда были введены санкции, и товарооборот у соседей снизился на 2-3%, то наши объемы упали на 20%, то есть разница в 10 раз. Значит, надо что-то делать по-другому, чтобы снова увеличить грузооборот. Мы верим, что государство как важный участник в секторе логистики и транзита, могло бы приложить больше усилий, потому что в этом бизнесе конкурируют не компании, а страны. Я считаю, что именно по этой причине наши ближайшие соседи основательно занимаются этой темой на государственном уровне", - говорит председатель правления Ассоциации логистики и транзита Андрес Валгерист.

Бородич: без политического участия эстонским компаниям трудно заключить контракты

Депутат Рийгикогу от Партии реформ Денис Бородич уже несколько лет возглавляет парламентскую группу содействия транзиту и логистике. Бородич говорит, что участие компаний на международных транспортно-логистических выставках должен сопровождать, как он сам это называет, политический фон.

Сам Бородич каждый год участвует в подобных выставках - "ТрансКазахстан", бизнес-форумах в Азербайджане и странах Средней Азии. Такие поездки начинают приносить свои плоды.

"Прошлой осенью я организовал выезд в Баку. В итоге эстонские железнодорожники и портовики встретились с представителями железных дорог Азербайджана на высоком уровне. Результатом станет заключение в апреле соглашения между Эстонской железной дорогой, портом Палдиски и Азербайджанской железной дорогой об участии в транспортном коридоре "Юг-Север", который соединил бы Северную Европу с Азербайджаном. Это конкретный пример, как мы можем способствовать открытию определенных дверей. Без политического участия компаниям подобное невозможно сделать", - поясняет Бородич, входящий в экономическую комиссию Рийгикогу.

Председатель этой комиссии Рийгикогу Айвар Кокк (IRL) на прошлой неделе заявил, что ехать в Москву на международную выставку "ТрансРоссия" следует обязательно.

"Если посмотреть на бюджет следующего года, то более 40 миллионов евро дополнительно понадобится Эстонской железной дороге. До сих пор транзит поддерживал железнодорожную инфраструктуру и пассажирские перевозки. В следующем году запланирована также дотация в 10 миллионов для пассажирских перевозок. Эти деньги будут потрачены в следующем году из госбюджета, вместо того, чтобы пойти на дотацию лекарств Больничной кассы", - отмечает Кокк.

Свое слово за сотрудничество с Россией сказал и председатель финансовой комиссии Михаил Стальнухин (Центристская партия), который предложил наладить контакты с Государственной Думой России.

Я предложил рассмотреть возможность обратиться к профильной комиссии Государственной Думы с предложением провести встречные визиты, то есть они к нам в Таллинн, мы - к ним в Москву, и обсудить сугубо экономические проблемы, связанные в том числе с финансами. Это очень важно в первую очередь для нас", - говорит Стальнухин.

Михкельсон: в первую очередь надо учитывать интересы Эстонии

А вот комиссия по иностранным делам не рекомендует налаживать контакты с Госдумой России.

"Думаю, эта активность связана с выборами, которые будут у нас в октябре. Сегодня в комиссии мы говорили о том, что если мы говорим о внешней политике, сотрудничестве с теми или иными комитетами из разных парламентов, то должны все-таки учитывать в первую очередь интересы интересы Эстонии", - подчеркивает председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон (IRL).

Эстония поддерживает санкции, установленные в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Правда, бизнесмены говорят, что санкции санкциям рознь.

"Санкции не были установлены для всех товаров и услуг. Здесь имеется многое, относительно чего можно торговаться и вести переговоры. Именно по этой причине немцы, латвийцы и финны ездят в Россию. На самом деле есть товар, который и сегодня перевозится, он просто не идет через Эстонию", - отмечает Валгерист.

Транзит из России через Эстонию тормозят не только заржавевшие политотношения, новые порты России на Балтике, но и высокие тарифы на использование железной дороги и водных путей. Если взять за основу доставку одной тонны наливного груза из порта до границы страны, то расценки у Эстонии очень колючие по сравнению с соседями.

Государство как собственник портов, железной дороги, подвижного состава должно думать об их конкурентоспособности, чтобы привлекать иностранные инвестиции.

"Если бы мы смогли увеличить товарооборот логистики и транзита на 10%, то это ежегодно приносило бы государству дополнительный доход в 100 миллионов евро. Это большие деньги. Если ведется поиск новых инвестиций, то новые инвесторы всегда в числе первых смотрят на стоимость энергии, рабочей силы и на то, как устроена логистика. Если логистические объемы очень маленькие, то себестоимость перевозки товаров очень высока, а это плохой сигнал для потенциального инвестора, потому что импортируя-экспортируя свой товар или готовую продукцию, он окажется менее конкурентоспособным в сравнении с ближайшими странами", - добавляет Валгерист.

То, что транзит все-таки важен, показывает воссоздание комиссии по транзиту при Министерстве экономики, куда войдут представители не только этого ведомства, но и Министерства финансов, МИДа, а также предприниматели отрасли. Согласно статистике заказанного исследования, логистика и транзит напрямую и косвенно составляют 18% от внешнего валового продукта страны, предоставляют работу более почти сотне тысяч человек и приносят в бюджет в виде налогов и дивидендов более одного миллиарда евро.

Статистика

По последним данным, объем грузоперевозок через порты только за последний год упал на 4%, достигнув таким образом показателя 33,5 миллиона тонн. Объем грузоперевозок по железной дороге за год сократился на 10%, упав до отметки 25,5 миллионов тонн.

Начиная уже с 2006 года показатели транзита постоянно падали, основное падение произошло после 2007 года, тогда отношения между Россией и Эстонией сильно обострились, и неблагоприятный политический фон сказался и на бизнесе. Впрочем, как видно, небольшие взлеты в транзитной сфере все же были, они приходились на 2010-2011 годы. Но даже эти взлеты не изменили общей тенденции сокращения объемов грузоперевозок, если смотреть на картину в целом.

В 2016 году, транзит ушел в глубокое пике, объем грузоперевозок через порты менее 34 миллионов тонн в последний раз наблюдался аж в 1998 году, то есть двадцать лет назад.

Не менее печальна и картина в сфере железнодорожных перевозок. Самый низкий уровень за последние 20 лет. Опять же, как видно из графика, расцвет железнодорожных перевозок пришелся на 2002-2005 годы, с 2007 года, после "бронзовых ночей", железнодорожный транзит стабильно падает.

Редактор: Виктор Сольц



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