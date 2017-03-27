Ekspress Grupp выплатит дивиденды в размере 1,8 млн евро

Руководство Ekspress Grupp предложило совету концерна выплатить дивиденды в размере шести центов на акцию, что в общей сложности составит 1,8 миллиона евро.

На основании отчета об экономической деятельности Ekspress Grupp сообщил, что 2016 год был успешным, оборот вырос на 2% по сравнению с предыдущим годом до 62,8 млн евро и амортизационная прибыль выросла на 8% до 8,5 млн евро.

Оборот медийного сегмента вырос за год до 42,2 млн евро, или на 6%, в том числе доходы от цифровых и онлайновых каналов выросли на 12%. В общей сумме доходов концерна это составляет 30%.

Базируясь на успешных данных за прошлый год, руководство концерна предложило совету выплатить дивиденды из расчета по шесть центов на акцию, или на общую сумму 1,8 млн евро.