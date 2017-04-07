Riga Fashion Week: в коллекциях модельеров - прозрачные ткани, носки, широкие брюки в пол

На прошлой неделе в Риге состоялся уже 26-й праздник моды Riga Fashion Week. В основном возможность познакомить специалистов модной индустрии со своими творениями предоставляется местным модельерам, но традиционно по спецприглашению в столицу Латвии приезжают и зарубежные дизайнеры. Эстонию в этот раз представляли бренды Pohjanheimo и KÄT.

В этот раз RIGA FASHION WEEK ознаменовался и первым показом на латвийском подиуме коллекций грузинских модельеров Dalood и Mariam Gvasalia. Из иностранцев на праздник приехали также итальянский модельер Наира Хачатрян (Naira Khachatryan) и представительница Литвы Лилия Ларионова (Lilija Larionova).

Фестиваль моды длился почти всю неделю и был насыщен не только показами, но и клубными вечеринками и другими спецмероприятиями, завершившись в субботу смелым и провокационным шоу латвийской марки Nóló.

Всего в течение недели свои коллекции прет-а-порте сезона осень-зима 2017 представили известные латвийские дизайнеры: Amoralle, Anna Led, Katya Katya Shehurina, Narciss, Natalija Jansone, Nóló, One Wolf, Paviljons, дебютант прошлого сезона Talented и дебютант этого сезона Cinnamon Concept, а также бренды дизайнерской одежды для детей Paade Mode и Aristocrat Kids.

Что будет модно грядущей осенью

Все представленные коллекции, несомненно, отличаются по стилю и индивидуальному почерку дизайнеров - женственные платья от Кати Шешуриной, прямые линии и тонкая шерсть натуральных темных оттенков у Юлле Похьянхеймо, экстравагантные молодежные костюмы в стиле спортивной и школьной формы от Nóló, мерцание и золотистый блеск рельефных тканей и чулков у Narciss - но определенные элементы, так называемые фишки сезона, прослеживались во многих коллекциях.

Что это за фишки? В глаза бросаются: многослойность одежды; в паре - обувь разного цвета; брюки в пол свободного кроя (также с лампасами); джинсы с разной длиной штанин спереди и сзади; спортивная обувь (с декоративными элементами - принт, вышивка) в сочетании с любыми костюмами; разноцветные носки вплоть до красных длиной до середины голени в сочетании с элегантными туфлями. Кстати, в моде опять носки и колготки в сеточку (fishnet). Сетка фигурирует и как материал для элементов из полупрозрачных тканей, которые носят как на голое тело, так и поверх других предметов гардероба.

Эстонские коллекции - в стиле северных стран

Эстонские дизайнеры представили коллекции более практичной одежды, которую вполне можно носить не только на подиуме, но и в нашем промозглом климате, и чувствовать себя при этом роскошно и уютно.

Одежда из представленной Юлле Похьянхеймо коллекции защитит даже от морозов - объемные кашемировые пальто в пол можно носить со свободными шерстяными брюками, слегка неряшливые мохеровые куртки с капюшоном - с короткими платьями по фигуре, атласные рубашки (заправленные за пояс лишь на одну полу) - поверх грубо скроенных юбок, а укороченные бомберы - со спортивными костюмами из мягкой фланели. Все эти комплекты - немного over-sized, что придает им дополнительный шик.

Коллекция Pohjanheimo:

@pohjanheimo_ @ullepohjanheimo at Riga Fashion Week #pohjanheimo #rigafashionweek A post shared by Riga Fashion Week (official) (@rigafashionweek_official) on Apr 1, 2017 at 9:43am PDT

KÄT - марка одежды для современных женщин, которые ценят экологический дизайн. Она объединяет в себе характерный для северных стран минимализм с ретро-элементами, при этом используются теплые цвета и ткани - разная по плотности шерсть и вискоза.

Коллекция KÄT:

Детские коллекции на больших модных показах увидишь нечасто, но в Риге были представлены и они. Дизайнер бренда Paade Moode Линда Райтума отдала предпочтение приглушенной цветовой гамме, которую освежают роскошные принты и текстуры - мягкая португальская фланель, бархат и шелк в сочетании с тончайшей японской мериносовой шерстью, итальянской альпакой, мохером и жаккардом. Все эти дорогие ткани к тому же украшены дизайнерской вышивкой и узорами.

Paade Moode и Aristocrat Kids: