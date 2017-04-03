Петербургское метро частично возобновило работу

Метро Санкт-Петербурга, которое в понедельник было полностью закрыто после взрыва на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь", частично возобновило работу.

Об этом в понедельник вечером сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

"Движение открыто по линиям 3, 4, 5 полностью. По линии 2 есть движение от станции "Купчино" до "Московской" и от "Петроградской" до станции "Парнас", - говорится в сообщении.

Около трех часов дня 3 апреля в поезде метро около станции "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге взорвалось самодельное взрывное устройство. По предварительным данным, погибли 10 и пострадали около 50 человек. Следственные органы квалифицировали взрыв как теракт.

После взрыва все станции метро в городе были закрыты.

Еще одно самодельное взрывное устройство было обнаружено на станции метро "Площадь Восстания". Саперам удалось его обезвредить.

В настоящий время петербургский метрополитен состоит из пяти линий общей протяженностью 113 км и 67 станций, 11 из которых совмещены с вокзалами, железнодорожными станциями или платформами.