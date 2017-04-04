В результате газовой атаки в Сирии погибло 58 человек

Как сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, п о меньшей мере 58 человек, включая 11 детей, погибли во время авиаудара в сирийской провинции Идлиб утром во вторник, 4 апреля.

По городу Хан Шейхун в центре провинции Идлиб был осуществлен удар, в результате которого был высвобожден токсичный газ. Люди погибли от удушья и отравления, передает портал Middle East Eye.

Расположенный в Лондоне Сирийский центр мониторинга не смог назвать вещество, которое было использовано. Также неизвестно, были ли это сирийские или российские самолеты, пишет портал ERR.ee.

Жертвами нападения были преимущественно гражданские лица, 11 из которых - дети.