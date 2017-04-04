Канцлер юстиции наградит за вклад в благополучие детей и молодежи

В день защиты детей, 1 июня, будут объявлены лауреаты учрежденной бюро канцлера юстиции премии под названием "С детьми и детям". Помощник омбудсмена Владимир Свет, работающий в отделе прав детей и молодежи, отметил, что к награде можно представить как организации, так и простых людей, которые каждый день делают большие и очень важные дела для детей, но которых до этого не замечали.

"К этой награде можно представить детей, молодых людей, взрослых, организации, учреждения и работающих с детьми специалистов. Этот конкурс - о маленьких конкретных жизненных историях и о людях, которые каждый день делают большие и очень важные дела, но которых мы до этого не замечали", - подчеркнул помощник канцлера юстиции в передаче "Кофе+" на ETV+.

Награда будет вручаться в трех категориях: "Большое дело ребенка", "Двигатель изменений" и премия за "Дело всей жизни".

Как отметил Свет, при необходимости будет выдана и дополнительная премия.

"Также есть традиция вручать особую премию, где специальная комиссия, состоящая из детей, будет выбирать своего любимца", - добавил он.

"В последние годы лауреатами становились обычные семьи, пишущие для детей писатели, журналисты, которые пишут о детях, а также сами дети, которые друг для друга что-то делают", - отметил Свет и добавил, что в прошлом году лауреатом премии была создатель Таллиннского центра душевного здоровья детей Анна Клейнберг, а также обычная семья из Тарту, в которой растут дети с особыми потребностями и которая сама создала футбольный клуб для таких детей.

Ознакомиться с условиями конкурса и заполниь форму заявки можно на сайте канцлера юстиции до 20 апреля. Имена лауреатов будут объявлены во время торжественного мероприятия, которое пройдет 1 июня, в День защиты детей.

Награда учреждена не только бюро канцлера юстиции, но и рядом некоммерческих организаций, такими как Союз защиты детей, Союз работников патронажного воспитания, благотворительный фонд SEB, некоммерческая организация "Oma pere" и Союз многодетных детей.