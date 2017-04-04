Уголовное дело против бизнесмена Олега Осиновского передано в латвийский суд

Генеральная прокуратура Латвии передала в суд уголовное дело против бывшего руководителя Латвийской железной дороги (ЛЖД) Угиса Магониса и эстонского миллионера Олега Осиновского, обвиняемых во взяточничестве.

Во вторник в Генпрокуратуре Латвии сообщили, не называя имен обвиняемых, что в суд передано уголовное дело в отношении государственного должностного лица о принятии взятки в крупном размере и в отношении частного лица о предложении и передаче взятки в крупном размере.

По уголовному делу к уголовной ответственности привлечены бывший председатель правления ЛЖД за принятие взятки в размере 499,5 тыс. евро от частного лица при осуществлении закупок дочерним предприятием ЛЖД.

Частное лицо привлечено к уголовной ответственности за предложение взятки в 500 тыс. евро и передачу 499,5 тыс. евро вышеупомянутому государственному должностному лицу за принятие решения в интересах юридического лица — иностранного предприятия.

Угис Магонис был задержан в августе 2015 года по подозрению в получении взятки в размере 500 тыс. евро. В даче взятки подозревается эстонский предприниматель Олег Осиновский.