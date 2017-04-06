Бывший вице-мэр Нарвы Максим Волков стал директором Центра культуры в Маарду

Руководитель КВН Эстонии, в прошлом журналист и вице-мэр Нарвы Максим Волков возглавил маардуский Центр культуры и информации. В перспективе мэр Маарду Владимир Архипов видит его членом своей команды.

Об этом утром в четверг, 6 апреля, корреспонденту портала rus.err.ee рассказал сам Архипов.

"У нас в штатном расписании есть должность директора Центра культуры и информации, а есть и пост художественного руководителя. Очень долго работу на двух этих постах совмещал Виктор Поляков, но такая нагрузка могла повлиять на проведение наших различных городских мероприятий и развитие культуры. В итоге мы решили, что работать в этих должностях должны разные люди. Был проведен внутренний конкурс. Пост директора решено доверить Максиму Волкову", - сказал мэр Маарду Владимир Архипов.

"Виктор Поляков остался художественным руководителем центра, никакого конфликта с ним нет", - добавил градоначальник

"Максим Волков - открытый человек, хороший управленец, имеющий опыт работы как в местных самоуправлениях, в частности в Нарве, так и в сфере культуры - КВН все же в какой-то мере относится к этой области. Он коммуникабельный человек, который хорошо понимает культурные процессы", - объяснил Архипов, почему был сделан выбор в пользу Волкова.

На вопрос, усилит ли Максим Волков предвыборный список Центристской партии, Архипов ответил, что соответствующее предложение ему уже сделано.

"В ближайшее время он даст мне на него ответ", - сказал лидер маардуских центристов.

Архипов не исключил, что в будущем Волков мог бы войти и в состав городского управления.

"У человека, имеющего опыт работы вице-мэром Нарвы, есть все возможности, чтобы занимать этот пост и в другом самоуправлении", - сказал Владимир Архипов.

Мобильный телефон члена правления Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ) Виктора Полякова, который на прошлых выборах баллотировался в горсобрание Маарду в списке Маардуского избирательного союза, выключен.

Сам Максим Волков будет доступен для комментариев во второй половине дня.

В январе 2014 году Волков был назначен вице-мэром Нарвы по хозяйственным вопросам. В том же месяце он вступил в Центристскую партию. Пост вице-мэра Нарвы Волков покинул в конце сентября 2015 года.

До сих пор Волков ни на парламентских, ни на муниципальных выборах не баллотировался. В январе 2017 года он был избран в правление маардуского округа Центристской партии.