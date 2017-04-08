ФОТО: шесть городов Эстонии написали "Тотальный диктант"

В субботу, 8 апреля, в Таллинне, Маарду, Нарве, Йыхви, Тарту и Валга прошел "Тотальный диктант". На участие в "Тотальном диктанте" в Таллинне зарегистрировались приблизительно 3000 человек.

Как отметил вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт, в ледовом холле "Тондираба" для написания диктанта было выдано 2951 бланк. "На данный момент неизвестно, каковы результаты акции в других городах, но в "Тондираба" сегодня для написания диктанта был выдан 2951 бланк, это хорошая заявка на очередной рекорд".

В роли "диктатора" в этом году выступил российский актер Дмитрий Харатьян. "Было приятно получить предложение поучаствовать в "Тотальном диктанте", хоть я и не могу привыкнуть к этому слову – "диктатор". "ДиктаНтор" – было бы точнее", - пошутил артист. Зал встретил любимого артиста оглушительными аплодисментами, а он, в свою очередь, порадовал собравшихся исполнением хита "Не вешать нос, гардемарины!".

В Нарве все желающие проверили свою грамотность под диктовку тележурналиста Дмитрий Пастухова в Языковом лицее, в Йыхви – в Йыхвиской русской основной школе ("диктатор" актер Александр Пашутин), в Маарду – в Маардуской основной школе ("диктатор" Максим Волков), в Тарту – в Тартуской школе Александра Пушкина (заведующая кафедрой русской литературы ТУ Любовь Киселева), в Валга – в Центральной библиотеке ("диктатор" пенсионер Нина Нусберг) и в Валгаской школе Прийметса ("диктатор" учитель Анна Гутовская). Кроме того, на площадке TRUD (Варраку, 14) в Таллинне написать диктант могли люди, изучающие русский язык как иностранный. Диктовала текст филолог Галина Нооркыйв.

В этом году "Тотальный диктант" прошел в 866 городах 68 странах, на 2852 площадках. В воскресенье филологи проверят работы. Результаты будут внесены в базу данных после 12 апреля. С результатами можно будет ознакомиться на официальном сайте акции – totaldict.ru. Там же 10 апреля в 18:00 состоится онлайн-сессия разбора текста диктанта. А 15 апреля в 12:00 подобное мероприятие пройдет в аудитории "Максимум" Таллиннского университета. С отличниками организаторы свяжутся отдельно.

"Тотальный диктант" – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году как студенческая акция "Глум-Клуба" – творческого объединения гуманитарного факультета НГУ. Текст "Тотального диктанта" каждый год специально для акции создает известный писатель. В этом году автором текста стал Леонид Юзефович.