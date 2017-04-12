Мэр Нарвы Тармо Таммисте попал в ежегодник КаПо

Фотография подписания договора о дружбе между Нарвой и российским городом Кингисеппом попала в свежий выпуск ежегодника Полиции безопасности (КаПо). Она иллюстрирует раздел о пропагандистских проектах Москвы, при этом нигде в тексте мэр Нарвы Тармо Таммисте не упоминается.

Нет в ежегоднике КаПо и упоминания о том, что договор о дружбе между Нарвой и Кингисеппом, подписанный 6 мая (год подписания не указан), несет угрозу безопасности Эстонии или расценивается, как пропаганда. Есть только фотография, взятая с сайта - www.город-кингисепп.рф. Примечательно, что на фотографии Тармо Таммисте изображен с Георгиевской лентой на лацкане пиджака.