Заявку на проведение юниорского ЧМ-2020 по фигурному катанию подала только Эстония

У Эстонии нет соперников в борьбе за право провести в 2020 году чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров. Если заявка будет одобрена, то турнир пройдет в таллиннском ледовом холле "Тондираба" со 2 по 8 марта.

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал список заявок на соревнования по фигурному катанию в сезоне-2019/20.

Как сообщал портал rus.err.ee ранее, свою заявку на проведение в 2020 году чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров направила Эстония.

"Год назад мы боролись за право провести в Таллинне чемпионат Европы-2019, но получить юниорское мировое первенство несколько проще", - сказал тогда генеральный секретарь Эстонского союза конькобежцев Гуннар Куура.

По его словам, окончательное решение ISU должен принять летом или осенью этого года. Ранее в Таллинне уже проходил юниорский чемпионат мира по фигурному катанию, было это в 2015 году.

Таллинн выставлял свою кандидатуру на проведение взрослого чемпионата Европы-2019, но в итоге уступил это право Минску.

Чемпионат Европы-2020 хотят провести Загреб (Хорватия) и Грац (Австрия). Сроки проведения соревнований - 20-26 января.

На чемпионат мира-2020 претендуют Монреаль (Канада), Загреб (Хорватия), Монпелье (Франция), Роттердам (Нидерланды) и Стокгольм (Швеция). Сроки - 23-29 марта.