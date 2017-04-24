В Эмари приземлились истребители-бомбардировщики США F-35

Во вторник США доставили в Эмари два дислоцированных в Великобритании истребителя F-35, которые являются самыми новыми и современными многофункциональными истребителями, также в Эмари приземлился транспортно-заправочный самолет KC-135.

Самолеты F-35 Lightning II выполняют функции истребителя-разведчика и тактического бомбардировщика.

Как раннее сообщал портал rus.err.ee, самолеты-невидимки перебрасываются в Европу на несколько недель для участия в совместных тренировочных полетах с другими военными самолетами США и НАТО.

Ранее ВВС США сообщали о намерении развернуть в Европе эти новейшие самолеты в модификации F-35A в начале 2020 года. О возможности задействовать F-35 на некоторое время в охране воздушных границ стран Балтии сообщил летом прошлого года американский генерал Герберт Карлайл в выступлении перед Конгрессом.

В интервью журналу The National Interest Карлайл также заявил, что задача F-35 – послать сигнал потенциальным оппонентам, таким как Россия.

Lockheed Martin F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin в трех вариантах: наземный истребитель (CTOL) для нужд ВВС США, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (STOVL) для Корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании, и палубный истребитель (CV) для нужд ВМС США.