rus.err.ee

В Эмари приземлились истребители-бомбардировщики США F-35 ({{commentsTotal}})

F-35 в Эмари.
F-35 в Эмари. Автор: Сийм Лыви/ERR
Эстония
Эстония
{{1493044680000 | amCalendar}}

Во вторник США доставили в Эмари два дислоцированных в Великобритании истребителя F-35, которые являются самыми новыми и современными многофункциональными истребителями, также в Эмари приземлился транспортно-заправочный самолет KC-135.

Самолеты F-35 Lightning II выполняют функции истребителя-разведчика и тактического бомбардировщика.

Как раннее сообщал портал rus.err.ee, самолеты-невидимки перебрасываются в Европу на несколько недель для участия в совместных тренировочных полетах с другими военными самолетами США и НАТО.

Ранее ВВС США сообщали о намерении развернуть в Европе эти новейшие самолеты в модификации F-35A в начале 2020 года. О возможности задействовать F-35 на некоторое время в охране воздушных границ стран Балтии сообщил летом прошлого года американский генерал Герберт Карлайл в выступлении перед Конгрессом.

В интервью журналу The National Interest Карлайл также заявил, что задача F-35 – послать сигнал потенциальным оппонентам, таким как Россия.

Lockheed Martin F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin в трех вариантах: наземный истребитель (CTOL) для нужд ВВС США, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (STOVL) для Корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании, и палубный истребитель (CV) для нужд ВМС США.

Редактор: Андрей Крашевский

Источник: BNS



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Жители Эстонии все чаще покупают алкоголь в Латвии.Жители Эстонии все чаще покупают алкоголь в Латвии.
Жители Эстонии покупают в Латвии все больше спиртного
F-35 в Эмари.F-35 в Эмари.
В Эмари приземлились истребители-бомбардировщики США F-35
Обновлено: 14:22 
Силламяэский "Калев" весь первый круг вынужден играть на выезде.Силламяэский "Калев" весь первый круг вынужден играть на выезде.
Государство не нашло 300 000 евро на ремонт футбольного поля в Силламяэ
Если трамвай №2 идет до остановки "Юлемисте", то трамвай №4 едет до остановки "Станция Юлемисте".Если трамвай №2 идет до остановки "Юлемисте", то трамвай №4 едет до остановки "Станция Юлемисте".
С 1 мая во избежание путаницы в Таллинне переименуют остановку "Юлемисте"
В Вильяндиском озере поймали окуня весом 1 кг 370 г.В Вильяндиском озере поймали окуня весом 1 кг 370 г.
Житель Вильянди поймал огромного окуня
Центристская партия уже много лет единолично руководит Таллинном.Центристская партия уже много лет единолично руководит Таллинном.
Исследование: более 13% чиновников Таллинна состоят в Центристской партии

Свыше 13% столичных чиновников или 203 человека состоят в Центристской партии - об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного новостной редакцией ERR.

Таллиннский Английский колледжТаллиннский Английский колледж
Над целевым учреждением Английского колледжа нависла угроза банкротства
Копия здания Рейхстага в парке "Патриот".Копия здания Рейхстага в парке "Патриот".
"АК": в подмосковном парке "Патриот" реконструировали штурм Рейхстага
Силламяэ называют городом свежих морских ветров.Силламяэ называют городом свежих морских ветров.
Жители Силламяэ не хотят объединяться с Вайвара и Нарва-Йыэсуу
Мнение / Интервью
Тоомас Лухатс.Тоомас Лухатс.
Тоомас Лухатс: в один прекрасный день кинотеатров будет больше, чем людей

Коммерческий директор Cinamon Holding Тоомас Лухатс прокомментировал ситуацию с массовым открытием новых кинотеатров в Эстонии. Он заявил, что несмотря на успешность этого бизнеса, наступит время, когда в Эстонии просто не хватит на всех посетителей.

"Бронзовая ночь" в Таллинне."Бронзовая ночь" в Таллинне.
Урве Пало о "бронзовых ночах": главная ошибка властей - отсутствие диалога с русскоязычными
Елена Скульская на съемках передачи "Незнайка на Луне".Елена Скульская на съемках передачи "Незнайка на Луне".
Елена Скульская: Почему Анна Каренина не станет матерью года?
Хельме: Макрон обязан победой пропагандистской машине ЕС
ИДА-ВИРУМАА
Дымовой датчик может спасти жизнь.Дымовой датчик может спасти жизнь.
Спасательный департамент установил в нарвских квартирах 115 дымовых датчиков
Даниил Ратников принес силламяэскому Даниил Ратников принес силламяэскому
"Инфонет" дома допустил осечку в матче с силламяэским "Калевом"
Волость Алатагузе.Волость Алатагузе.
Жители Ида-Вирумаа поголовно высказались против новой волости Алутагузе
Это здание в нарве можно будет разрисовать.Это здание в нарве можно будет разрисовать.
В рамках конкурса уличного искусства в Нарве разрешат разрисовать целое здание
Нарвский школьный театр Нарвский школьный театр
Школьный театр "16-я комната" из Нарвы получил награду на республиканском фестивале
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Филипп Лось.Филипп Лось.
"АК+": совет Русского театра ждет от нового худрука большего внимания к Ида-Вирумаа
Выставка "ТрансРоссия"Выставка "ТрансРоссия"
Транзитчики: на восстановление прежних объемов грузопотоков уйдет минимум 10 лет
Андрус Ансип.Андрус Ансип.
Ансип: в "Бронзовую ночь" многие местные русские осознали, что Эстония является независимой
ЗА РУБЕЖОМ
Россия будет поставлять электроэнергию в Луганскую область Украины
Турция нанесла авиаудары по курдам в Сирии и Ираке
Иллюстративная фотография.
ООН: в ближайшие полгода от голода могут умереть 20 млн человек
Ле Пен хочет быть выше партийных интересов.
Марин Ле Пен покинула пост лидера "Национального фронта"
Линии электропередач. Иллюстративная фотография
Украина со вторника отключит Луганск от электроснабжения
Эмманюэль Макрон занял первое место в первом туре президентских выборов во Франции.
Окончательные итоги первого тура президентских выборов во Франции: Макрон набрал больше 24%
ЭСТОНИЯ
Маркировка границы обходится в круглую сумму.Маркировка границы обходится в круглую сумму.
В мае Эстония приступит к маркировке водной границы с Россией

Департамент полиции и погранохраны совместно с Департаментом водных путей в мае приступит к маркировке государственной границы с Россией на Чудском, Теплом и Псковском озерах.

Приговор суда оказался мягче требований прокурора.Приговор суда оказался мягче требований прокурора.
Прокурор и родственники требуют пожизненного заключения для убийц пярнуского таксиста
Жителей Кейла устраивает то, что их город ни от кого не зависит.Жителей Кейла устраивает то, что их город ни от кого не зависит.
Население Кейла выступило против объединения города с соседями
Оппозиционные депутаты требуют отставки Арво Сарапуу.Оппозиционные депутаты требуют отставки Арво Сарапуу.
Во вторник горсобрание обсудит вопрос о доверии вице-мэру Таллинна Арво Сарапуу
ФОТО: телеведущая ETV+ Елена Соломина прошла армейский тест на физподготовку
Обновлено: 24.04
Аарне Салувеэр.Аарне Салувеэр.
Преподаватели музыкального училища им. Георга Отса требуют отставки директора
Обновлено: 24.04
Вакцинация. Иллюстративная фотография.Вакцинация. Иллюстративная фотография.
В Эстонии ищут способы борьбы с растущими отказами от вакцинации
ЭКОНОМИКА
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
К 2020 году использование антибиотиков в животноводстве Эстонии должно снизиться на 30%
Айво Адамсон лишился своего поста.Айво Адамсон лишился своего поста.
Elisa отправила в отставку руководителей Starman
10:49
В первом квартале 2017 года грузооборот портов стран Балтии вырос на 5%
08:17
Прибыль Swedbank в первом квартале снизилась на 2%
24.04
Forum Cinemas построит в Тарту кинотеатр за 2,5 млн евро
21.04
На ремонт железнодорожного участка Лелле - Пярну потребуется 17 миллионов евро
21.04
Минэкономики ищет применения дополнительным 135 млн евро инфраструктурных инвестиций
СПОРТ
Сборная Эстонии проиграла команде Великобритании со счетом 1:5.Сборная Эстонии проиграла команде Великобритании со счетом 1:5.
Эстонские хоккеисты на чемпионате мира пока идут без побед
Анетт Контавейт.Анетт Контавейт.
Повторившая личный рекорд в рейтинге WTA Контавейт прошла квалификацию турнира в Штутгарте
Обновлено: 24.04
Волейболисты
Пярнуские волейболисты за бронзовые медали получат от города 2000 евро
Тартуский "Бигбанк" размочил счет в финальной серии с таллиннским "Сельвером"
"Калев/Крамо" завершил выступление в Единой лиге ВТБ поражением от петербургского "Зенита"
Анетт Контавейт идет дальше.
Анетт Контавейт находится в шаге от попадания в основную сетку турнира в Штутгарте
Обновлено: 23.04
В Таллинне проходил юниорский ЧМ в 2015 году.В Таллинне проходил юниорский ЧМ в 2015 году.
Заявку на проведение юниорского ЧМ-2020 по фигурному катанию подала только Эстония
ФОТО: баскетболистки "Рапла" выиграли чемпионат Эстонии
Кирилл Кочегаров.Кирилл Кочегаров.
Триатлонист Кирилл Кочегаров установил новый рекорд Эстонии на дистанции Ironman
КУЛЬТУРА
Анне Эрм может получить премию.Анне Эрм может получить премию.
Премию заслуженного деятеля культуры Таллинна могут вручить Анне Эрм
Эстонский национальный музей в Тарту.Эстонский национальный музей в Тарту.
Эстонский национальный музей повысит стоимость билетов
Кристель Лукатс.Кристель Лукатс.
В Нарвском замке открылась фотовыставка Кристель Лукатс
Праздник в Пярну Праздник в Пярну
В Пярну прошел праздник "В гостях у дедушки Корнея"
Евровидение
Евровидение.Евровидение.
Юлия Самойлова выступит на Евровидении-2018
"Евровидение 2017""Евровидение 2017"
Россию могут отстранить от "Евровидения-2018" за отказ транслировать конкурс из Киева
Украинские радикалы в Киеве.Украинские радикалы в Киеве.
Полиция Украины призывает гостей Евровидения быть осторожными и не поддаваться на провокации
РАЗНОЕ
A-RühmA-Rühm
"Какой-то петух в моем BMW" - новое видео от эстонской рэп-группы A-Rühm
Экспресс-тест на ВИЧ. Иллюстративное фото.Экспресс-тест на ВИЧ. Иллюстративное фото.
Латвия впервые обошла Эстонию по темпам распространения ВИЧ
Екатерина Минькова и Андрей Титов.Екатерина Минькова и Андрей Титов.
ВИДЕО: телеведущая Екатерина Минькова научила своего коллегу Андрея Титова танцевать хип-хоп
День защиты детей в Таллиннском зоопарке.День защиты детей в Таллиннском зоопарке.
Таллиннский зоопарк с мая собирается повысить стоимость билетов
Великобритания впервые за 135 лет прожила сутки без использования угля
ежегодник КАПО
Гость из Петербурга.Гость из Петербурга.

КаПо: Россия подсылает на дни памяти в Синимяэ своих нацистов

Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.

КаПо: прокремлевские силы хотят создать в Европе медиацентр с участием Baltija.eu

Фотография мэра Нарвы Тармо Таммисте в ежегоднике КаПо.Фотография мэра Нарвы Тармо Таммисте в ежегоднике КаПо.
Мэр Нарвы Тармо Таммисте попал в ежегодник КаПо
Радио 4

Четыре времени века

Два года прошедшего века: 1931 и 1932

Смотрите на ETV+
Последние новости
14:44
"Какой-то петух в моем BMW" - новое видео от эстонской рэп-группы A-Rühm
14:22
В Эмари приземлились истребители-бомбардировщики США F-35 Обновлено
13:56
Россия будет поставлять электроэнергию в Луганскую область Украины
13:46
Турция нанесла авиаудары по курдам в Сирии и Ираке
13:43
Спасательный департамент установил в нарвских квартирах 115 дымовых датчиков
12:39
Жители Эстонии покупают в Латвии все больше спиртного
12:23
К 2020 году использование антибиотиков в животноводстве Эстонии должно снизиться на 30%
12:04
Тоомас Лухатс: в один прекрасный день кинотеатров будет больше, чем людей
11:59
С 1 мая во избежание путаницы в Таллинне переименуют остановку "Юлемисте"
11:31
Elisa отправила в отставку руководителей Starman
11:15
Житель Вильянди поймал огромного окуня
11:15
Над ЦУ "Английский колледж" нависла угроза банкротства
10:49
В первом квартале 2017 года грузооборот портов стран Балтии вырос на 5%
10:39
В мае Эстония приступит к маркировке водной границы с Россией
Полезно знать
Топ читаемости
23.04
Урве Пало о "бронзовых ночах": главная ошибка властей - отсутствие диалога с русскоязычными
24.04
Против сбитого полицией мотоциклиста возбуждено дело
24.04
ФОТО: телеведущая ETV+ Елена Соломина прошла армейский тест на физподготовку Обновлено
24.04
Жители Ида-Вирумаа поголовно высказались против новой волости Алутагузе
24.04
Исследование: по трассе Rail Balticа из Таллинна в Ригу можно будет доехать за 38 евро Обновлено
14:22
В Эмари приземлились истребители-бомбардировщики США F-35 Обновлено
07:08
Жители Силламяэ не хотят объединяться с Вайвара и Нарва-Йыэсуу
24.04
ВИДЕО: телеведущая Екатерина Минькова научила своего коллегу Андрея Титова танцевать хип-хоп
24.04
В ночь на понедельник в Ласнамяэ на Паэкааре взорвался автомобиль Обновлено
09:31
Государство не нашло 300 000 евро на ремонт футбольного поля в Силламяэ
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 24.04.2017 (20:00)

ПОГОДА
Днем облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь.
Во вторник немного потеплеет, местами дождь, +5.. +11
Эстония
Аарне Салувеэр.
Преподаватели музыкального училища им. Георга Отса требуют отставки директора
Обновлено: 24.04
Вакцинация. Иллюстративная фотография.
В Эстонии ищут способы борьбы с растущими отказами от вакцинации
Филипп Лось.
"АК+": совет Русского театра ждет от нового худрука большего внимания к Ида-Вирумаа
Выставка
Транзитчики: на восстановление прежних объемов грузопотоков уйдет минимум 10 лет
Артур Тальвик.
Председателем Свободной партии избран Артур Тальвик
Обновлено: 23.04
Благотворительная ярмарка.
В Таллинне прошла ярмарка творческих работ детей с ограниченными возможностями
За рубежом
Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве.
Законопроект о захоронении тела Ленина не получил поддержки в Госдуме
Протестующие против итогов референдума в Стамбуле.
В Турции прошли митинги против результатов референдума о поправках в Конституцию
Александр Соловьев — координатор проекта
На конференции в Таллинне новым председателем "Открытой России" избран Александр Соловьев
Обновлено: 16.04
Лидер КНДР Ким Чен Ын.
В Северной Корее заявили о готовности к превентивному удару против США
Обновлено: 14.04
Бомба GBU-43/B
В четверг США сбросили на туннели ИГ в Афганистане мощнейшую бомбу
Обновлено: 14.04
Владимир Путин и Рекс Тиллерсон.
Госсекретарь США Тиллерсон встретился в Москве с Путиным и главой МИД России Лавровым