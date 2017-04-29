Сборная Эстонии по хоккею заняла на ЧМ четвертое место

В своем заключительном матче на проходящем в Белфасте чемпионате мира по хоккею в группе В первого дивизиона в субботу вечером сборная Эстонии обыграла Нидерланды - 4:3.

В составе победителей хет-триком отметился Роберт Рооба, еще одну шайбу записал на свой счет Александр Петров.

По ходу поединка сборная Эстонии уступала со счетом 0:2 и 1:3, но благодаря успешной игре в третьем периоде вырвала победу.

В турнирной таблице среди шести команд эстонские хоккеисты заняли четвертое место, набрав шесть очков.

Нидерланды, которые проиграли все свои встречи, вылетели во вторую лигу.

После чемпионата мира пост главного тренера сборной Эстонии покинул финн Юсси Тупамяки. На этом посту его сменил 31-летний канадец с греческими корнями Спирос Анастасиадис.

"После игры с голландцами я сказал парням, что горжусь ими и очень счастлив тому, чтобы был их тренером. За три года все наши хоккеисты сделали большой шаг в развитии и улучшили свою игру", - сказал Тупамяки.