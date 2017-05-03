Документы на российские визы в Эстонии будет оформлять новый визовый центр VFS Global

Международная компания VFS Global займется в Эстонии оформлением документов на получение российской визы. О том, когда это произойдет, информация пока противоречивая. Например, в посольстве России утверждают, что ничего не изменилось. На дверях нового визового центра в Нарве написано, что центр открывается 10 мая.

Международная компания VFS Global, как написано на сайте компании, получила статус привилегированного партнера посольства России в Эстонии. На сайте компании не указана дата, когда визовый центр стал партнером посольства. На вопросы портала rus.err.ee в компании пока не ответили.

Нет информации и у российского посольства. По словам пресс-атташе посольства РФ Дениса Мосюкова, никаких изменений в процедуре оформления российских виз не произошло. Обо всех изменениях посольство сообщает на своем сайте и в социальных сетях.

На дверях открывающегося визового центра VFS Global в Нарве написано, что он начнет работать с 10 мая. На сайте компании указаны адреса трех визовых центров: в Таллинне - в торговом центре "Солярис", в Тарту по адресу Юликооли, 2А и в Нарве по адресу Раквере, 71.

Оформляющий сейчас документы на российскую визу центр IFS сообщил, что после 6 мая он продолжит деятельность в качестве обычного консультационного центра, поскольку договорным партнером Посольства России станет компания VFS Global.

"До указанного срока никаких изменений в работе нашего визового центра не будет, мы по-прежнему будем принимать заявления. А после 6 мая наша компания Invisa Fiduciary Services продолжит свою деятельность в качестве обычного сервисно-консультационного центра, - пояснил порталу rus.err.ee исполнительный директор Invisa Fiduciary Services OÜ (IFS) Иван Бреганов. - У жителей Эстонии и других иностранных граждан, желающих оформить российскую визу, по-прежнему остается выбор подавать документы в консульское учреждение напрямую либо через новый визовый центр, или же, как и прежде, обратиться за помощью в подготовке документов на визу в любое туристическое бюро или консультационный центр".

Визовые центры IFS были открыты в Эстонии в 2011 году. По словам Бреганова, все, кто подал документы до 6 мая, получат свои паспорта обратно в визовых центрах IFS. Фирма и впредь будет заниматься оформлением документов, но передавать их будет в новый визовый центр.

Бреганов не стал комментировать, почему посольство сменило партнера.

Международная компания VFS Global входит в индийскую корпорацию Kuoni Group, занимающуюся туристическим бизнесом. Оборот компании в 2016 году составил 3 млрд евро.

Компания VFS Global в 2013 году стала обслуживать генконсульство Эстонии в Петербурге, а в 2015 году оформлять документы на эстонские визы во всех своих визовых центрах в России.