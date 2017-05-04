Рийгикогу обсудит законопроект о введении налога на грузовики

На первое чтение в Рийгикогу в четверг поступит и документ, согласно которому в стране может быть введен налог на использование дорог грузовым транспортом.

Об этом в четверг, 4 мая, сообщили утренние теленовости ETV+.

Для грузовиков весом более 3,5 тонн налог будет исчисляться в зависимости от массы груженого транспортного средства и количества вредных веществ в его выхлопных газах. Ожидается, что стоимость "дневного билета" будет составлять 9-12 евро.

Налог можно будет оплачивать по неделям, месяцам и кварталам. Необходимость в нем обосновывается потребностью в дополнительных инвестициях на обслуживание дорог, поскольку с 2020 года существенно снизится объем средств, выделяемых на эти цели из фондов ЕС. Кроме того, государство хочет получить дополнительные средства на крупные инвестиции в транспортную инфраструктуру.

Ожидается, что в год за счет транспортного налога в бюджет будет поступать около 19 млн евро. Эстония и Финляндия остаются единственными странами ЕС, которые до сих пор не ввели такой налог.