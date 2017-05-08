Министр Репс родила шестого ребенка

В семье министра образования и науки Майлис Репс в воскресенье родилась дочь. Для Репс и ее супруга это уже шестой ребенок.

Об этом в понедельник, 8 мая, через пресс-службу Минобра сообщила сама Майлис Репс.

По ее словам, девочку решили назвать Шарлоттой. В настоящее время малышка находится под пристальным вниманием врачей.

Если Майлис Репс решит уйти в декретный отпуск, то, как уже писал rus.err.ee, замещать ее будет министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон.

У Майлис Репс и ее мужа - адвоката Агриса Репшса — шестеро детей: сын Ричард (родился в 2004 году), дочь Элизабет (2006), сын Карл Роберт (2007), сын Генри Роджер (2011), сын Фредерик (2014), дочь Шарлотта (2017).