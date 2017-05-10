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Председатель горсобрания Нарва-Йыэсуу Калле Кекки сохранил свое кресло ({{commentsTotal}})

Калле Кекки (справа) грозит отставка.
Калле Кекки (справа) грозит отставка. Автор: ERR
Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа
Сергей Михайлов, Артур Тооман
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На заседании городского собрания Нарва-Йыэсуу в среду, 10 мая, оппозиция хотела отправить в отставку председателя местного законодательного органа Калле Кекки. Голоса разделились поровну 6 на 6. Председатель сохранил свою должность.

Выражение вотума недоверия спикеру, инициированное группой оппозиционных депутатов, которые долгое время находились во власти, прошло в рамках очередной сессии горсобрания.

Как сказала депутат Наталья Мячина, представляя проект решения, Кекки не справляется со своими обязанностями: не готовит документы к сессии, представляемые им проекты решений оформлены некорректно, их приходится переделывать.

Сам Кекки претензии в свой адрес отвергает.

Хоть председатель горсобрания и сохранил свою должность, страсти в городском собрании курортного города, как предположила народный избранник Татьяна Пагаева, не улягутся до октября (осенью в местных самоуправлениях Эстонии пройдут выборы - прим. ред.)

Также на сегодняшней сессии горсобрания депутаты сформулировали свою позицию по запланированному правительством объединению курортного города с волостью Вайвара и городом Силламяэ. Депутаты Нарва-Йыэсуу высказались против объединения.

"Мы это объединение не поддерживаем, о чем и уведомим правительство", - сказала rus.err.ee депутат горсобрания Татьяна Пагаева.

На предыдущем заседании горсобрания, как писал rus.err.ee, депутаты собирались отправить в отставку мэра Нарва-Йыэсуу Максима Ильина, но в итоге передумали, решив дать ему второй шанс.



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