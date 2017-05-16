В Эстонском шахтном музее прошли соревнования по намыванию золота

На северо-востоке Эстонии прошли соревнования по намыванию золота, которые, по мнению их организаторов, могут стать новым магнитом для привлечения туристов в Эстонский шахтный музей.

Об этом во вторник, 16 мая, сообщила "Актуальная камера".

По словам организатора мероприятия Энн Кяйсс, его главная цель — создать дополнительную приманку для туристов. "Моей идеей было сделать для народа какое-то шоу. Что-то такое, что стало бы приманкой, чтобы придти сюда", - сказал он.

Участникам соревнования было необходимо за фиксированное время просеять ведро песка, чтобы найти несколько заранее положенных туда крупинок золота. Золото было привезено из Финляндии организаторами мероприятия.

Соревнования по намыванию золота регулярно проводятся в Финляндии, где через два года в Лапландии состоится чемпионат мира по этому виду спорта. Уже в следующем году организаторы соревнований в Кохтла-Нымме планируют собрать свою команду, и в дальнейшем выступать на титульных турнирах.

"Это мероприятие у нас уже запланировано, и есть договоренность с финскими друзьями и из других стран Европы, что это будет международное мероприятие. Конечно, оно даст новый хороший толчок для музея", - сказал директор Эстонского шахтного музея Андрес Краас.

Эстонский шахтный музей — один из посещаемых в Ида-Вирумаа объектов. Только в прошлом году здесь побывали 27 000 человек.