На полигоне в Мяннику во время учений солдат-резервист попал под грузовик

Во вторник, 16 мая, во время учений тяжелые травмы получил резервист, на которого задним ходом наехал грузовой автомобиль, сообщили в штабе Сил обороны Эстонии.

Военнослужащие оказали пострадавшему первую помощь на месте и вызвали карету скорой помощи, на которой его доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Состояние резервиста стабильное. Его близкие оповещены о случившемся.

Несчастный случай произошел на полигоне в Мяннику в рамках тактических учений. Группа была в походе на грузовых автомобилях и остановилась перед воображаемым минным полем. Находившийся в первой машине командующий спешился для проверки территории и находился сзади автомобиля. В этот момент началась перестрелка с воображаемым противником, водитель грузовика начал сдавать назад, чтобы выбраться из-под огня. Он не видел, что за автомобилем находится его товарищ по оружию и наехал на него.