Почти все руководство Нарвы уехало за границу: на Тайвань и в США

Мэр Нарвы Тармо Таммисте и вице-мэр по вопросам образования и культуры Вячеслав Коновалов неделю проведут в США, в том числе в "звездном" районе Лос-Анджелеса Бэл-Эйр. Член управы по хозяйственным вопросам Георгий Игнатов месяц будет учиться в столице Тайваня Тайбэй.

Согласно командировочным предписаниям, Георгий Игнатов с 17 мая по 17 июня примет участие в международной учебной программе "Земельная политика для устойчивого развития сельских районов", которая будет проходить в столице Тайваня.

Командировочные за 32 дня составят 1600 евро. Почему для Нарвы важна эта поездка, в командировочном предписании не сказано.

О командировке Тармо Таммисте и Вячеслава Коновалова написано, что приглашение посольства США посетить Америку важно для Ида-Вирумаа и Нарвы, поскольку руководители города на месте будут ломать стереотипы о Северо-Востоке Эстонии.

Мэр и вице-мэр с 18 по 25 мая примут участие в двух конференциях. В Вашингтоне посетят конференцию "Новая реальность: Балтийский регион в меняющемся мире" и в Лос-Анджелесе - "Жизнь на границе с Россией: проблемы и возможности". В Лос-Анджелесе конференция будет проходить, согласно командировочному предписанию, в районе Бэл-Эйр.

Как указано в справочниках, это престижный район Лос-Анджелеса со "звёздным" статусом и красивыми пейзажами. Его основные характеристики — приватность и эксклюзивность.

Командировочные за 8 дней составят по 400 евро на каждого. Город оплатит им и расходы на билеты.

На время отсутствия мэра его обязанности будет исполнять вице-мэр по социальным вопросам Татьяна Пацановская.