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Представители Lidl и нарвские власти спорят по поводу внешнего вида будущего магазина ({{commentsTotal}})

Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: Reuters/Scanpix
Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа

Компания MMS Property Solutions, представляющая интересы сети супермаркетов Lidl, хочет пострить в Нарве магазин по типовому проекту. Нарвские власти против безликих коробок в центре города и настаивают на проведении архитектурного конкурса.

Речь идето ныне пустующем участке недвижимости по Таллиннскому шоссе, 7, который названная фирма приобрела в феврале для строительства торгового здания под всемирно известным немецким брендом Lidl.

В присланном в горуправу возражении член правления MMS Property Solutions Тарво Кубья утверждает, что требование об архитектурном конкурсе неправомочно по отношению к этому участку недвижимости. Он напоминает, что действующая общая планировка Нарвы обязывает проводить такие конкурсы для исторических районов города, пишет "Северное побережье".

Кроме того, как указано в возражении, есть конкретные признаки, на основе которых определяется необходимость проведения конкурса при проектировании: доминирующие в городском пространстве здания с публичной функцией, доминирующие здания в начале или конце улиц, здания выше пяти этажей для публичных бизнес- или развлекательных центров, все здания свыше 16 этажей. Ни один из этих признаков не относится к будущему нарвскому Lidl.

Нарвская горуправа с этим возражением склонна не согласиться. "Поскольку недвижимостей по Таллиннскому шоссе, 1 и 5 не существует, то рассматриваемая территория де-факто находится в начале Таллиннского шоссе. Являясь первым новым объектом в направлении к Таллинну от кольца Кереса, будущее торговое здание станет задавать архитектурный тон всему Таллиннскому шоссе: от него станет зависеть среди прочего первое впечатление гостей города о Нарве и ее главной улице. С учетом настолько важного местоположения в начале центральной улицы города Нарва целесообразно спроектировать здание на основании архитектурного конкурса", — сказано в проекте городского распоряжения.

Оставляя в силе требование об архитектурном конкурсе, горуправа ссылается и на мнения членов как своей строительной комиссии, так и комиссии горсобрания по вопросам городского строительства и развития — они обе собирались неделей ранее. "Нужно организовать архитектурный идейный конкурс", — решили члены второй названной комиссии.

Редактор: Артур Тооман



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