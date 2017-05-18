Партия "Зеленые Эстонии" может создать избирательный союз в Нарве

В субботу, 20 мая, в Нарве пройдет встреча руководителей партии "Зеленые Эстонии" и группы молодых активных нарвитян. На встрече стороны обсудят возможность создания своего избирательного союза.

Как пояснил порталу rus.err.ee вице-председатель партии "Зеленые Эстонии" Андрей Гудим, инициатива исходила из Нарвы от местных активистов, они пригласили представителей партии в гости, чтобы обсудить местные проблемы и возможность совместного участия в муниципальных выборах.

"В партии это предложение обсудили и поддержали. Тем более нам надо заново возраждать свои отделения по стране, - сказал Гудим. - Совершенно не хочется приезжать из Таллинна со своим уставом. Поэтому в субботу встретимся, поговорим, посмотрим, чем мы можем помочь, что из этой затеи может получиться".

Гудим сам поддерживает идею создания избирательного союза. "Само слово партийность на местных выборах отталкивающее. Местными делами должны заниматься специалисты своего дела и активные жители, а не политики".

Несмотря на то, что в Ида-Вирумаа у партии есть свои члены, ее представления об этом регионе весьма поверхностные. "Что мы знаем? Предприятия региона дают 3% ВВП и 85% всех загрязнений природы. В среднем житель Северо-Востока живет на 3,5 года меньше, чем жители других регионов Эстонии. В самоуправлениях засилье одной партии", - смог сходу рассказать об Ида-Вирумаа Андрей Гудим.

Встреча пройдет в субботу в 11:30 в кафе Нарвсокго колледжа.