Силы обороны увязывают число пострадавших на учениях с интенсивностью "Весеннего шторма"

В ходе крупнейших в этом году учений Сил обороны Эстонии "Весенний шторм" пострадали аж шестеро военнослужащих. По оценке Сил обороны, это связано с большим масштабом маневров и их высокой интенсивностью.

Как сообщила BNS пресс-атташе "Весеннего шторма", лейтенант Кристель Маазикметс, в маневрах участвуют более 8000 военнослужащих, резервистов и ополченцев, а также союзников и партнеров по НАТО.

"Учения "Весенний шторм" - это крупные маневры, ход которых с каждым днем учений становится все напряженнее. Кроме того, приходится считаться с многочисленностью участвующего в учениях личного состава, интенсивностью и особенностью маневров", - добавила она.

"Даже одно происшествие для Сил обороны - это слишком много и надеемся, что пострадавшие вскоре поправятся. Силы обороны ставят безопасность во главу угла, солдат учат выполнять упражнения безопасно, их постоянно инструктируют о возможных опасностях. Кроме того, в ходе учений на необходимость осторожности дополнительно обращают внимание всех военнослужащих", - подчеркнула Маазикметс.

В пятницу на прошлой неделе военнослужащий получил ожоги, разжигая примус. Он вылил на раскаленный примус спирт, жидкость воспламенилась. Сослуживцы оказали пострадавшему первую помощь, затем его доставили на лечение в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В волости Сонда Ида-Вируского уезда в пятницу вечером в аварии бронетранспортера, съехавшего с проезжей части дороги, пострадали две британских военнослужащих 33 и 35 лет. Их доставили на лечение в Ракверескую больницу.

18 мая автомобиль Сил обороны столкнулся в Ида-Вирумаа антенной с высоковольтной линией электропередач и загорелся, двое срочных служащих получили легкие травмы, а один — тяжелые. Трое срочнослужащих разведроты ехали на внедорожнике Mercedes-Benz 250 GD с антенной связи. Во время маневрирования автомобиль проехал под линией электропередач, получил удар током и загорелся. Срочнослужащих доставили на осмотр в Ида-Вирускую центральную больницу. Двум из них оказали первую помощь и отправили назад в их часть. Один, получивший ожоговые раны, находится под присмотром медиков. Он сам сообщил своим близким об инциденте.

Во вторник на прошлой неделе в районе Мяннику в Таллинне пострадал резервист Сил обороны, которого во время учебного боя сбил двигавшийся задним ходом военный грузовик.