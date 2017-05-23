На ярмарке труда в Нарве предложат свыше 1300 вакансий

Свыше 1300 рабочих мест будет предложено во вторник, 23 мая, на ярмарке труда в Нарве - третьем по величине городе страны.

В мероприятии, которое пройдет с 11 до 15 часов в Ида-Вируском центре профобразования по адресу Кренгольми 45, примут участие 27 работодателей.

В рабочей силе заинтересованы как предприятия из Ида-Вируского уезда, так и из других регионов.

В целом рабочие места будут предложены как разнорабочим, так и специалистам. Среди прочих могут найти работу швеи, электрики, сварщики, строители, складские рабочие продавцы и многие другие.

По состоянию на 31 марта в Нарве было 3288 безработных.