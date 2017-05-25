В Эстонии на одну библиотеку приходится 654 читателя

В 2016 году в Эстонии работала 531 публичная библиотека. Общее количество их читателей составляло 347 637 человек.

Таким образом на одну библиотеку приходилось 654 читателя, следует из полученных корреспондентом портала rus.err.ee данных Департамента статистики.

По сравнению с 2015 году сократилось как число библиотек - с 535 до 531 - так и количество читателей (на 12 тысяч).

В общей сложности в библиотеках в 2016 году работало 1435 человек. Расходы на их зарплаты составили 14,5 млн евро.

Больше всего библиотек - 78 - в Харьюском уезде. Далее следуют Тартуский (53) и Пярнуский уезды (44). Меньше всего библиотек на Хийумаа - всего 7.

Доходы всех библиотек Эстонии составили в прошлом году примерно 24,6 млн евро. Расходы - около той же суммы. По сравнению с 2015 годом немного выросли как доходы, так и расходы.

Львиную часть доходов библиотек составляют поступления из бюджетов местных самоуправлений.