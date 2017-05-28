"Славянский венок" завершился грандиозным гала-концертом

Грандиозным гала-концертом завершился юбилейный, 15-й по счету, международный праздник песни и танца "Славянский венок 2017", в котором приняли участие рекордные две тысячи человек.

Гости съехались не только со всей Эстонии, но прибыли и из России, Белоруссии, Латвии и Финляндии, передает "Актуальная камера".

"Сегодняшним мероприятием мы доказываем, что достойны памяти своих предков, которые жили здесь в прошлом веке. Фестиваль посвящен 80-летию первого певческого русского праздника в Нарве, который проходил в 1937 году, и сегодня здесь собрались все лучшие творческие силы, все русские коллективы, которые есть вообще в Эстонии", - говорит председатель Союза русских просветительных и благотворительных обществ Эстонии Игорь Ермаков.

В последнее время в средствах массовой информации не утихает дискуссия о том, что на предстоящем уже совсем скоро Празднике песни и танца могла бы звучать песня и на русском языке. По оценке Ермакова, в этом вопросе важно не только желание музыкантов, но и политическая воля.

"К сожалению, я вынужден констатировать, что такой политической воли нет. И считаю, что вся эта дискуссия вбивает клин между нашими общинами", - комментирует Ермаков.

А вот на "Славянском венке" песни на эстонском языке представлены. Более того, один из двух эстонских коллективов, участвовавших в фестивале, подготовил песни на русском языке.

"Мы выучили четыре песни на русском языке. Как у нас это прошло? Хорошо. Мы будем петь эти песни в школе на заключительном концерте в конце года. Школа еще об этом не знает, это сюрприз. Очень важно знакомиться с разными культурами", - рассказывает руководитель школьного хора гимназии Козе Анне Круузе.