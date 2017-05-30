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Президент Банка Эстонии: экономика начинает расти, нет смысла ее дополнительно разгонять ({{commentsTotal}})

Ардо Ханссон.
Ардо Ханссон. Автор: Сийм Лыви/ERR
Экономика
Экономика

По словам президента Банка Эстонии Ардо Ханнсона, в ситуации, когда экономика начинает сама расти ускоренными темпами, неразумно ее стимулировать дополнительными мерами.

Об этом Ханссон заявил в опубликованном во вторник интервью изданию Postimees, комментируя бюджетную политику правительства, сообщили радионовости ERR.

По его словам, в настоящее время можно говорить о ситуации высокой экономической активности, в которой было бы разумнее экономить.

Президент Банка Эстонии напомнил, что опубликованные около двух недель назад показатели выпуска промышленной продукции, а также опубликованные в прошлую пятницу данные об объемах строительства были невероятно хорошими, и все указывает на то, что первый квартал текущего года может стать очень сильным.

По словам Ханссона, ситуация в экономике сейчас самостоятельно улучшается и не видно ни одного сигнала, указывающего на слабость.

Редактор: Андрей Крашевский



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