Спасатели вызволили из моря щенка таксы, которого атаковали чайки

Спасатели помогли владельцу маленькой таксы вызволить из беды его питомца, оказавшегося в море на камне в 200 метрах от берега.

Вечером в понедельник, 29 мая, в Пыхьяский спасательный центр поступило сообщение, что в столичном районе Пыхья-Таллинн на Пальяссааре теэ попал в беду щенок таксы.

Собака сидела на камне в море на расстоянии около 200 метров от берега. Щенок не мог выбраться на берег, а владелец не мог ему помочь. В довершение всех бед щенка атаковали чайки.

Спасатели доставили собаку на берег и передали хозяину.