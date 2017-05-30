Полиция разыскивает жертв сексуального извращенца из Ласнамяэ

Следователи криминального бюро Пыхьяской префектуры снова задержали в Ласнамяэ 49-летнего Алексея, который подозревается в сексуальном растлении детей. Исходя из информации, собранной к сегодняшнему дню, мужчина ходил по району Ласнамяэ и искал контакт с несовершеннолетними детьми. Мужчина в феврале был осужден, но получил лишь условный срок.

В феврале текущего года Алексей был осужден Харьюским уездным судом за растление детей и был наказан лишением свободы сроком на один год и четыре месяца, из которых реально находился под стражей в течении предварительного следствия. Остальное время лишения свободы было назначено мужчине условно, с испытательным сроком в два года, так же мужчина должен был выполнять требования по контролю над поведением.

Исходя из обвинения, мужчина занимался в разных районах Ласнамяэ самоудовлетворением в присутствии детей, зачастую искал контакты с детьми в окрестностях школ. В разных эпизодах преступления было установлено около десяти потерпевших. Мужчина соврешал их в период с 2012 по 2016 год.

Тем не менее, у полиции есть основания полагать, что мужчина продолжил совершать преступления того же характера. По словам старшего группы по борьбе против сексуальных преступлений и защите детей Реймо Райвета, с февраля по данный момент установлено еще четверо потерпевших, но жертв может быть и больше.

"Для привлечения подозреваемого к ответственности полиции важно накопить как можно больше информации о преступлениях, совершенных мужчиной. Наверняка есть еще дети, которые видели мужчину и у которых может быть информация о его действиях. Поэтому просим родителей провести беседу с детьми и при получении какой-либо информации, связаться с нами", - сказал Райвет.

По ходатайству прокуратуры, Алексей был взят под стражу на время предварительного следствия.

Полиция просит всех возможных свидетелей и потерпевших связаться с группой по борьбе с сексуальными преступлениями и защите детей по телефону 53 01 9938.