ФОТО: Свободная партия возле стен Рийгикогу провела акцию против "подсадных уток"

Во вторник, 30 мая, Свободная партия возле здания Рийгикогу провела акцию против участия "подсадных уток" на выборах. В ходе акции свободники жарили уток на грилле.

Акция призывает министров и членов Рийгикогу не становиться "подсадными утками".

Во вторник в Рийгикогу обсуждался законопроект Свободной партии, согласно которому, например, член Рийгикогу при избрании в местное самоуправление должен отказаться от мандата депутата парламента и наоборот.

Кроме того, введение этого закона привело бы к тому, что действующие министры перестали бы участвовать в выборах.

Депутаты от Свободной партии подали пример и отказались от участия в предстоящих осенью муниципальных выборах.

Однако в парламенте законопроект после первого чтения был отклонен. За это проголосовали 48 депутатов, против - лишь восемь.

Из этих восьми депутатов, желавших продолжения обсуждения законопроекта, шесть были свободниками (Юри Адамс, Андрес Аммас, Криста Ару, Кюллике Кюбарсепп, Айн Лутсепп, Андрес Херкель) а еще двое - членами EKRE (Хенн Пыллуаас, Арно Сильд).

Во фракции Свободной партии восемь депутатов. Председатель партии и фракции Артур Тальвик в голосовании участия не принял, а Моника Хауканымм в этот день отсутствовала.