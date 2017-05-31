В центре Кабула взорвался автомобиль, погибли десятки человек

В центральной части Кабула – столицы Афганистана – недалеко от иностранных посольств и президентского дворца прогремел взрыв. По данным СМИ, погибли по меньшей мере 80 человек, ранены – приблизительно 350.

"Это был начиненный взрывчаткой автомобиль возле немецкого посольства, однако рядом есть и другие важные учреждения. Сложно сказать, что было целью нападения", – приводит слова представителя кабульской полиции Би-Би-Си.

В министерстве здравоохранения Афганистана подтвердили гибель 65 человек. Ранее сообщалось о 49 погибших, передает ТАСС. Число раненых превысило 300 человек

По предварительной версии МВД, взорвалась заминированная автоцистерна. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, большинство пострадавших – мирные жители.

Взрыв был такой мощности, что повредил дома на расстоянии нескольких сотен метров. На снимках, публикуемых в социальных сетях, видно большое облако дыма над городом.