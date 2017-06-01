rus.err.ee

Рийгикогу принял в производство законопроект об отзыве подписи под пограндоговором с РФ ({{commentsTotal}})

Граница между Эстонией и Россией.
Граница между Эстонией и Россией. Автор: Иллюстративное фото: Scanpix
Эстония
Эстония
{{1496303940000 | amCalendar}}

Правление Рийгикогу решило в четверг принять в производство инициированный оппозиционной Консервативной народной партией Эстонии (EKRE) законопроект, который предусматривает не только отказ от ратификации пограничного договора с Россией, но и отзыв подписи под этим соглашением.

Об этом в четверг, 1 июня, сообщила пресс-служба Рийгикогу.

Ведущей парламентской комиссией по законопроекту назначена комиссия по иностранным делам Рийгикогу.

Член парламентской фракции EKRE Яак Мадисон ранее сказал, что сейчас самое подходящее время для отмены пограничного договора, поскольку за последние три года Россия не сделал ни одного шага для его ратификации.

"Вместо этого Россия неоднократно обвиняла Эстонию в создании недружественной атмосферы", - подчеркнул он.

Передавая законопроект парламенту, Мадисон также напомнил, что в 2005 году Россия отозвала свою подпись под пограничным договором.

Этому шагу предшествовало то, что  в преамбулу закона о ратификации эстонские парламентарии включили ссылку на Тартуский мирный договор. В Москве увидели в этом возможность предъявления территориальных претензий к России. 

По словам Яака Мадисона, EKRE надеется на поддержку своего законопроекта среди коалиции. Такие ожидания он подкрепил тем, что новый лидер IRL Хелир-Валдор Сеэдер недавно высказывался против пограндоговора.

Пограничный договор между Эстонской Республикой и Российской Федерацией вновь был подписан 18 февраля 2014 года. Со стороны Эстонии подпись под соглашением поставил министр иностранных дел Урмас Паэт. Со стороны России - глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.

Редактор: Сергей Михайлов

ekreпограничный договормадисон


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Граница между Эстонией и Россией.Граница между Эстонией и Россией.
Рийгикогу принял в производство законопроект об отзыве подписи под пограндоговором с РФ
Обновлено: 18:57 
Пеэтер Иваск.Пеэтер Иваск.
Командиром флота ВМС Эстонии назначен Пеэтер Иваск
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
IRL, EKRE и центристы не поддерживают предложение Пакосты
Ласнамяэ. Иллюстративная фотография.Ласнамяэ. Иллюстративная фотография.
Вопрос парковки в Ласнамяэ: жители района готовы платить за услугу до 15 евро в месяц
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Эстонская железная дорога приостановила инвестиции из-за отсутствия господдержки
Свен Сестер.Свен Сестер.
Парламентская оппозиция не сумела отправить в отставку министра финансов Свена Сестера

Вотум недоверия министру финансов Свену Сестеру, инициированный в четверг, 1 июня, тремя оппозиционными фракциями Рийгикогу, провалился.

Обновлено: 14:58 
Лийза ПакостаЛийза Пакоста
Лийза Пакоста предлагает узаконить однополые браки
Подвальная "качалка" в Нарве.Подвальная "качалка" в Нарве.
В Нарве могут закрыть подвальную "качалку", которой 44 года
Автоматический почтовый ящик.Автоматический почтовый ящик.
Сleveron установил в Таллинне первые в мире почтовые ящики, открывающиеся при помощи смартфона
ЭСТОНИЯ
Министерство науки и образования в Тарту.Министерство науки и образования в Тарту.
Министерство образования планирует перевести из Тарту в Таллинн приблизительно 20 сотрудников

Министерство образования и науки планирует перевести из Тарту в Таллинн несколько отделов и около двух десятков сотрудников, пишет в четверг Tartu Postimees.

Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
В больнице Висмари мужчина напал на полицейского
Ида-Таллиннская центральная больница.Ида-Таллиннская центральная больница.
Горуправа Таллинна объявила конкурс на планировку супербольницы
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Правительство не договорилось по вопросу о принудительном объединении самоуправлений
Иллюстративная фотографияИллюстративная фотография
Из-за аварии кабеля нарушена международная телефонная связь в сети Telia
Министерство финансовМинистерство финансов
Список переезжающих за пределы Таллинна госучреждений еще не утвержден
В четверг на Лаагна теэ школьники высадили цветы
Обновлено: 12:42
ИДА-ВИРУМАА
Людмила Янченко решила уйти из волостного собрания.Людмила Янченко решила уйти из волостного собрания.
Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко выходит из рядов волостного собрания Йыхви
Обновлено: 15:05
Дни Нарвы.Дни Нарвы.
В Нарве четыре дня будут отмечать дни города
Обновлено: 11:10
Силламяэский порт.Силламяэский порт.
На территории Силламяэского порта произошел пожар
Первоклассники посетили и зал для заседаний.Первоклассники посетили и зал для заседаний.
В День защиты детей силламяэским первоклассникам показали мэрию
Горноспасатели.Горноспасатели.
Действующий в Ида-Вирумаа горноспасательный отряд празднует 70-летие
Мнение / Интервью
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Эксперты: экономика растет выше своего потенциала, есть опасность перегрева

По мнению экономического аналитика и депутата Рийгикогу от Партии реформ Марис Лаури и экономиста Банка Эстонии Каспара Оя, ускорение роста экономики Эстонии в первом квартале до 4,4% превышает долгосрочный потенциал, в связи с чем есть реальный риск перегрева экономики. Экономический советник президента Эстонии Хейдо Витсут с этим не согласен.

Юрген Лиги.Юрген Лиги.
Юрген Лиги: экономика Эстонии начала расти еще в прошлом году
Мария Юферева в прямом эфире ETV+.Мария Юферева в прямом эфире ETV+.
Юферева: жители Ласнамяэ не хотят трамвайного сообщения с центром Таллинна
Георг Кирсберг.Георг Кирсберг.
Член EKRE пообещал "правильно" преподавать историю и лишить гражданства Яну Тоом
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
В первом квартале экономический рост Эстонии был самым быстрым за последние пять лет
Юри Ратас и Яак Ааб.Юри Ратас и Яак Ааб.
Новым министром государственного управления станет Яак Ааб
Обновлено: 21:04 
В среду, 31 мая, Эдгар Сависаар отпраздновал свой 67-й день рождения.В среду, 31 мая, Эдгар Сависаар отпраздновал свой 67-й день рождения.
ФОТО: Эдгар Сависаар отпраздновал свой день рождения в Юлемисте сити
ЗА РУБЕЖОМ
Владимир Путин.Владимир Путин.
Путин: мир осознает контрпродуктивность русофобии
Обновлено: 18:21
Молитва по жертвам теракта в Кабуле.Молитва по жертвам теракта в Кабуле.
В Афганистане казнят 11 боевиков после теракта в Кабуле
Иллюстративное фото.
Всем сотрудникам украинского Mail.ru предложили работу в России
Место крушения самолета Ту-154
Минобороны РФ: Ту-154 разбился под Сочи из-за ошибки командира самолета
Министерство иностранных дел РФ.
Россия высылает пятерых молдавских дипломатов в ответ на действия Кишинева
Навальный пообещал обжаловать решение.
Российский суд обязал Навального удалить фильм про Медведева
ЭКОНОМИКА
Правительство Эстонии обжалует решение Европейского суда о Правительство Эстонии обжалует решение Европейского суда о
Эстония продолжит судебный процесс по вопросу "сахарного штрафа"
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
ВВП Финляндии в первом квартале 2017 года вырос на 2,7%
08:06
В апреле объемы промышленного производства в Эстонии выросли на 10%
31.05
Предприниматели: из-за нового налогового пакета пищевой сектор ждут серьезные сокращения
31.05
Китайская железнодорожная компания проявила интерес к Rail Baltic
31.05
OLAF: в 2016 году мошенники вывели из казны ЕС 630 млн евро
30.05
Почта Эстонии полностью прекратит продажу газет и журналов в почтовых отделениях Обновлено
СПОРТ
Сборной Эстонии по футболу знакомы и взлеты, и падения.Сборной Эстонии по футболу знакомы и взлеты, и падения.
Сборная Эстонии вернулась в первую сотню рейтинга ФИФА
Сийм-Сандер Вене.Сийм-Сандер Вене.
Лучшим баскетболистом Эстонии впервые стал Сийм-Сандер Вене
ФОТО и ВИДЕО: Контавейт проиграла Мугурусе во втором круге Roland Garros
Обновлено: 31.05
Сергей Зенев провел в
Футболист сборной Эстонии Сергей Зенев остался без клуба
Сборная Эстонии по футболу.Сборная Эстонии по футболу.
Назван состав сборной Эстонии по футболу на игры с Бельгией и Латвией
Райн Вейдеман готов помочь сборной Эстонии.Райн Вейдеман готов помочь сборной Эстонии.
Баскетболист сборной Эстонии перенес операцию на запястье
Раквереский Раквереский
Раквереский "Тарвас" подал ходатайство о банкротстве
КУЛЬТУРА
Сказки, снимок иллюстративный.Сказки, снимок иллюстративный.
В Санкт-Петербурге издадут книгу "Старинные эстонские сказки"
Открытие Дней Старого городаОткрытие Дней Старого города
В среду в Таллинне открылись Дни Старого города
Обновлено: 11:15
Министр культуры Индрек Саар.Министр культуры Индрек Саар.
Саар о русских песнях: министр не может диктовать организаторам Певческого праздника репертуар
Русский театр Эстонии.Русский театр Эстонии.
В Русском театре открывается детский литературный фестиваль
РАЗНОЕ
Иллюстративная фотографияИллюстративная фотография
Синоптики прогнозируют среднестатистическую температуру в июне
С наступлением тепла растет число утонувших во время купания в водоемах.С наступлением тепла растет число утонувших во время купания в водоемах.
В мае в Эстонии утонули два человека
Команда Команда
С 1 июня в летней сетке вещания "Радио 4" появится ряд совершенно новых передач
Вид на Таллинн с башни Домского собора.Вид на Таллинн с башни Домского собора.
В воскресенье в Эстонии отметят День флага
Вода из подземного бассейна-отстойника шахты Вода из подземного бассейна-отстойника шахты
Подземный бассейн-отстойник шахты "Эстония" дает более чистую шахтную воду
интерактивная карта
Радио 4
Смотрите на ETV+
Последние новости
19:09
Министерство образования планирует перевести из Тарту в Таллинн приблизительно 20 сотрудников
19:08
Командиром флота ВМС Эстонии назначен Пеэтер Иваск
18:57
Рийгикогу принял в производство законопроект об отзыве подписи под пограндоговором с РФ Обновлено
18:53
В больнице Висмари мужчина напал на полицейского
18:21
Путин: мир осознает контрпродуктивность русофобии Обновлено
18:11
К столетию ЭР выпустили новую почтовую марку
17:50
Горуправа Таллинна объявила конкурс на планировку супербольницы
17:44
Синоптики прогнозируют среднестатистическую температуру в июне
17:22
Эстонская железная дорога приостановила инвестиции из-за отсутствия господдержки
17:14
Парламентские партии не поддерживают предложение Пакосты Обновлено
16:43
В Нарве могут закрыть подвальную "качалку", которой 44 года
16:43
Правительство не договорилось по вопросу о принудительном объединении самоуправлений
15:30
В Афганистане казнят 11 боевиков после теракта в Кабуле
15:30
Вопрос парковки в Ласнамяэ: жители района готовы платить за услугу до 15 евро в месяц
Полезно знать
Топ читаемости
31.05
Россия высылает генконсула Эстонии и главу псковской канцелярии консульства ЭР
31.05
Суд приостановил разрешение на строительство Рейди теэ в Таллинне
31.05
Минобр: три русские школы Таллинна не успеют к осени отказаться от системы "60 на 40"
18:57
Рийгикогу принял в производство законопроект об отзыве подписи под пограндоговором с РФ Обновлено
31.05
Предприниматели: из-за нового налогового пакета пищевой сектор ждут серьезные сокращения
12:42
В четверг на Лаагна теэ школьники высадили цветы Обновлено
14:58
Парламентская оппозиция не сумела отправить в отставку министра финансов Свена Сестера Обновлено
10:11
На территории Силламяэского порта произошел пожар
31.05
ФОТО: Эдгар Сависаар отпраздновал свой день рождения в Юлемисте сити
31.05
В Ида-Вирумаа пьяный водитель спровоцировал аварию с участием трех автомобилей
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 31.05.2017 (20:00)

ПОГОДА
В четверг дожди, воздух прогреется до +13
Эстония
Юри Ратас и Яак Ааб.
Новым министром государственного управления станет Яак Ааб
Обновлено: 31.05
Одна из картин Нино Чакветадзе.
В парке Левенру пройдет выставка грузинской художницы Нино Чакветадзе
Гироскутер.
Катание на гироскутерах может привести к серьезным травмам у детей
Иллюстративная фотография.
Молодежи продавали поддельные справки для уклонения от службы в армии
Обновлено: 29.05
Конечная остановка трамвая номер 4 -
Таави Аас: в трамвайной линии до Ласнамяэ смысла нет
Обновлено: 29.05
Врачи. Иллюстративная фотография.
Больничная касса хочет изменить модель финансирования услуг врачей-специалистов
За рубежом
Дональд Трамп, Йенс Столтенберг и Ангела Меркель
Президент США встречается в Брюсселе с лидерами НАТО и ЕС
Обновлено: 25.05
Иллюстративная фотография.
ERR из Манчестера: подростки в шоке разбегались по району, жители предлагали им ночлег
Эркки Баховски
Баховски: меньше всего терактов происходит, когда общество и политики находятся в гармонии
Скорая помощь и полиция помогают пострадавшим в теракте в Манчестере в ночь на 23 мая.
В 12:20 в эфир ETV+ вышел спецвыпуск АК о теракте в Манчестере
На митинг собрались представители разных округов Москвы.
Тысячи жителей Москвы вышли на митинг против программы сноса пятиэтажек
Обновлено: 14.05
Снос хрущевок в Москве.
В объективе "АК": масштабная программа по сносу старых хрущевок в Москве