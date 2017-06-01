Рийгикогу принял в производство законопроект об отзыве подписи под пограндоговором с РФ

Правление Рийгикогу решило в четверг принять в производство инициированный оппозиционной Консервативной народной партией Эстонии (EKRE) законопроект, который предусматривает не только отказ от ратификации пограничного договора с Россией, но и отзыв подписи под этим соглашением.

Об этом в четверг, 1 июня, сообщила пресс-служба Рийгикогу.

Ведущей парламентской комиссией по законопроекту назначена комиссия по иностранным делам Рийгикогу.

Член парламентской фракции EKRE Яак Мадисон ранее сказал, что сейчас самое подходящее время для отмены пограничного договора, поскольку за последние три года Россия не сделал ни одного шага для его ратификации.

"Вместо этого Россия неоднократно обвиняла Эстонию в создании недружественной атмосферы", - подчеркнул он.

Передавая законопроект парламенту, Мадисон также напомнил, что в 2005 году Россия отозвала свою подпись под пограничным договором.

Этому шагу предшествовало то, что в преамбулу закона о ратификации эстонские парламентарии включили ссылку на Тартуский мирный договор. В Москве увидели в этом возможность предъявления территориальных претензий к России.

По словам Яака Мадисона, EKRE надеется на поддержку своего законопроекта среди коалиции. Такие ожидания он подкрепил тем, что новый лидер IRL Хелир-Валдор Сеэдер недавно высказывался против пограндоговора.

Пограничный договор между Эстонской Республикой и Российской Федерацией вновь был подписан 18 февраля 2014 года. Со стороны Эстонии подпись под соглашением поставил министр иностранных дел Урмас Паэт. Со стороны России - глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.