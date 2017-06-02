Посольство РФ в Эстонии пригласило реформиста Михала на прием по случаю Дня России

Посольство Российской Федерации в Эстонии направило личное приглашение кандидату от Партии Реформ в мэры Таллинна Кристену Михалу принять участие в праздничном приеме по случаю Дня России 12 июня, который пройдет с 13:00 до 15:00 в здании посольства на улице Пикк.

"Уважаемый господин Кристен Михал, это поможет развеять ваш необоснованный страх перед посольством России", - прокомментировало на английском языке посольство РФ в Эстонии на своей официальной странице в Facebook приглашение видного реформиста на прием.

Напомним, что вчера Кристен Михал на своей странице в Facebook решил прокомментировать мнение Михаила Кылварта, опубликованное на портале Delfi. В нем Кылварт удивился тому, что либеральная и проевропейская Партия реформ считает возможным сотрудничество с Эстонской консервативной народной партией (EKRE), некоторые члены которой испытывают тоску по нацистской Германии.

"Поет ли Михаил Кылварт по нотам российского посольства?" - так назвал Кристен Михал свой пост. "Глядя на Михаила Кылварта, я вспоминаю, что вице-мэр и ведущий русский политик Центристской партии (наряду с Яной Тоом) находится в хороших отношениях с Российским посольством в Таллинне. В ежегоднике КаПо даже есть фотоматериал о том, как Кылварт нежно передает работнику Российского посольства, например, книги", - написал Михал.

По словам Михала, для многих гораздо неприятнее понимание того, что государством и Таллинном рулят те, кто не стесняется договора с "Единой Россией" и контактов с Российским посольством. "Не стесняются совершать непонятные многим поездки в Россию и повторять риторику этой страны", - отметил Михал.

"Юри Ратас, Михаил Кылварт, пророссийские настроения Центристской партии и жажда дружбы с Путиным - это проблема. Прокремлевская политика центристов не в интересах лучшего будущего Эстонии, в том числе и для русскоязычного населения нашей страны", - подытожил реформист.