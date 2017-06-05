Eesti Ekspress больше не нанимает детей для продажи газет

Медиаконцерн Eesti Ekspress временно прекратил распространять свою газету при помощи детей. Связано это с тем, что Трудовая инспекция считает продажу газет детьми в возрасте от 7 до 12 лет нарушением закона.

Трудовая инспекция 31 мая составила протокол о правонарушении в отношении концерна Eesti Ekspress, который использует детский труд для продажи газет. Предприятие должно ответить до 15 июня. Окончательное решение инспекция вынесет 3 июля.

Eesti Ekspress решил не нанимать детей для продажи газет до тех пор, пока Трудовая инспекция не вынесет какое-то решение по этому вопросу, пишет портал uudised ERR.

"Закон о трудовом договоре серьезно ограничивает детский труд. Дети от 7 до 12 лет могут выполнять только легкую работу в сфере рекламы, искусства, культуры и спорта. Если дети работают в рекламе, то с ними должен быть взрослый наставник. Они не должны таскать тяжелые сумки и собирать деньги, поскольку у них нет на это права", - сказала заместитель генерального директора Трудовой инспекции Меэли Мийдла-Ванаталу.

Детям от 7 до 12 лет можно работать до 3-х часов в день. Однако свидетели видели, что дети продавали газеты целый день. Они написали жалобу в инспекцию.

Председатель правления Ekspress Meedia Тыну Вяэт сказал, что это не коммерческий проект, а рекламная кампания. Она проводится уже многие годы. Родители с нетерпением ждут ее, потому что их дети таким образом могут приобщиться к полезному делу.

По словам Вяэта, в последнее время часто обсуждается вопрос проблем трудоустройства 7-16-летних детей. "А в нашем случае позиция инспекции очень жесткая и формальная. По их оценке, дети, участвуя в рекламной кампании, абсолютно ничего не должны делать".

Указывая на опасности для детей при участии в рекламной кампании, по словам Вяэта, инспекция не приводит доводов, насколько выросла опасность для детей, которые ничего не делают целое лето и проводят свое свободное время в общественных местах.

Руководитель Ekspress Meedia склоняется к тому, что инспекция в июле вынесет негативное решение в отношении медиакомпании.