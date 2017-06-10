Футбольный тренер Тармо Рюйтли будет баллотироваться на местных выборах по списку СДПЭ

Тармо Рюйтли, бывший главным тренером эстонской сборной по футболу, будет баллотироваться на осенних выборах в органы местного самоуправления в списке Социал-демократической партии (СДПЭ) в Пирита.

В пресс-сообщении партии отмечается, что Рюйтли баллотируется с желанием покончить с монополией власти центристов в Таллинне.

"Трудно что-то изменить в своем городе. Мой выбор облегчило то, что многие принципы социал-демократов уже давно дороги мне", – сказал он.

По словам главы СДПЭ и кандидата в мэры Таллинна Райнера Вакра, соцдемы докажут на выборах, что есть новая смена, новая команда, которая готова взять на себя власть в столице.