ФОТО: эстонские полицейские обыграли финских коллег в футбол в Нарве

На стадионе "Фама" в Нарве прошел товарищеский футбольный матч между командой Департамента полиции и погранохраны и финскими полицейскими. Эстонские полицейские обыграли финских коллег со счетом 4:1.

Товарищеская встреча полицейских двух стран состоялась в рамках проекта "100 матчей в один день", приуроченного к празднованию 100-летия независимости Финляндии.

Эта инициатива предусматривает, что в разных городах Эстонии и Финляндии в один день – 10 июня – пройдут не менее 100 футбольных поединков между командами соседних стран.