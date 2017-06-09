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В Эстонии отметят 100-летие Финляндии концертом, выставками и футбольными матчами ({{commentsTotal}})

Хельсинки.
Хельсинки. Автор: Creative Commons
Культура
Культура

В Эстонии проходит целый ряд мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею Республики Финляндия. Кульминацией станет концерт эстонских и финских музыкантов на площади Вабадузе в субботу.

9июня

Кинотеатр Sõprus в ночь на субботу на обращенной к морю стороне Горхолла проведет киносеанс, на котором состоится премьерный показ фильма финского режиссера Аки Каурисмяки "По ту стороны надежды", входящего в трилогию этого режиссера о море. Мероприятие пройдет с 23:00 до 2:00.

10 июня – День Финляндии в Таллинне

В здании конюшни замка Маарьямяги откроется выставка "100 предметов из Финляндии", которая рассказывает о стране и ее жителях через повседневные, новаторские и смешные вещи. Выставка описывают путь развития финского общества до настоящего момента. Некоторые представленные на выставке вещи отмечены знаком "Made in Finland", некоторые – "Designed in Finland", однако их всех можно охарактеризовать словами "Life in Finland". Выставка будет открыта до 20 августа.

В 15:00 в Церкви Яани выступят молодежные камерные ансамбли из Эстонии и Финляндии.

Главная тема Фестиваля уличной еды TaDaa! в творческом городке Телискиви — Финляндия. Фестиваль проходит в субботу и воскресенье.

Главное событие празднования юбилея независимости Финляндии в Эстонии – бесплатный концерт на площади Вабадузе, который начнется в 18:00. Откроют его президенты Эстонии Керсти Кальюлайд и Финляндии Саули Нийнисто, будут присутствовать и премьер-министры двух стран – Юха Сипиля и Юри Ратас.

Перед зрителями выступят Тынис Мяги, Chalice, Iiris, Мари Калкун, Ленна, Яан Пехк, Юри Поотсманн, Стиг Ряста и Виллу Тамме из Эстонии, а также Саара Аалто, Петри Лааксонен, Веса-Матти Лойри, Paleface, Ronya, "Scandinavian Music Group", Туомо, Айлу Валле из Финляндии. Вести концерт будут Ян Ууспылд и Санна Стеллан.

По случаю юбилея в разных городах Эстонии и Финляндии 10 июня пройдет не менее 100 футбольных поединков между командами соседних стран. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас и его финский коллега Юха Сипиля в субботу 10 июня примут участие в футбольном товарищеском матче в Таллинне. Матч команд премьер-министров пройдет на стадионе Шнелли под Тоомпеа.

Празднование продолжится летом и осенью в рамках фестиваля Viru folk и кинофестиваля PÖFF, а на торжественной неделе с 30 ноября до 9 декабря пройдет масса концертов и мероприятий в Нарве, Пярну, Тарту, Хаапсалу и Таллинне.

С подробностями юбилейной программы можно ознакомиться здесь.

Редактор: Ирина Киреева

финляндия100-летие


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