В понедельник новые министры от IRL вступят в должность

В понедельник, 12 июня, президент Эстонии Керсти Кальюлайд утвердит новых министров от партии "Союз Отечества и Res Publica" (IRL).

После церемонии в Кадриорге, где новых министров президенту представит глава правительства Юри Ратас, новые члены кабинета - Сийм Кийслер, Тоомас Тынисте и Юри Луйк - отправятся в Рийгикогу для принесения должностной присяги.

Также должностную присягу сегодня принесет новый министр государственного управления Яак Ааб (Центристская партия), назначение которого президент утвердила еще на прошлой неделе.

Сийм Кийслер станет министром окружающей среды. На этом посту он сменит Марко Померанца. Тоомас Тынисте возглавит Министерство финансов вместо Свена Сестера.

Юри Луйк заменит на посту министра обороны бывшего председателя IRL Маргуса Цахкна.