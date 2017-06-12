Эстонский фильм "Встреча выпускников" занял 1-е место в кинопрокате в 2016 году

Лидером эстонского кинопроката прошлого года стала комедия "Встреча выпускников" (Klassikokkutulek), которая по числу просмотров заняла второе место за весь период с 1991 года, лишь немногим уступив рекордному показателю "Аватара" Джеймса Кэмерона.

Об этом в понедельник, 12 июня, сообщил Департамент статистики Эстонии.

В общей сложности "Встречу выпускников" посмотрели около 189 100 зрителей, что всего на 5000 меньше, чем рекорд "Аватара".

Эстонская комедия также стала лидером кинопроката с 1991 года среди эстонских фильмов и первым эстонским фильмом, собравшим в кинотеатрах миллион евро — такого результата раньше не добивались даже голливудские картины.

В 2016 году в кинотеатрах страны демонстрировались 377 кинофильмов, включая 21 эстонский фильм, 199 европейских и 138 американских. В тройку лидеров также вошли "Ледниковый период: столкновение незбежно" (свыше 133 000 зрителей) и "Тайная жизнь домашних животных" (свыше 121 000 зрителей).

Прошлый год также отметился рекордной посещаемостью кинотеатров, которые продали около 3,3 млн билетов (на 200 000 больше, чем в 2015 году).

В 2016 году в Эстонии выпустили 13 полнометражных художественных и 14 документальных фильмов, а также 19 короткометражных художественных фильмов, 74 короткометражных документальных фильма и 21 короткометражный анимационный фильм. За последние четыре годы в стране не было снято ни одного полнометражного анимационного фильма.