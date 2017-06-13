Экс-баскетболист сборной Эстонии Танель Тейн создает новый избирательный союз в Тарту

На предвыборном ландшафте Тарту появилась новая политическая сила - избирательный союз "За Тарту" (Tartu Eest). Главным его обещанием станет строительство в городе многофункциональной "Арены Тарту". По мнению же действующих властей, о претворении этой инициативы в жизнь пока говорить слишком рано.

Инициативная группа под руководством бывшего баскетболиста сборной Эстонии Танеля Тейна занимается проектом многофункционального концертно-спортивного комплекса "Арена Тарту" довольно-таки давно - в прошлом году идея получила поддержку "народного бюджета", благодаря чему был подготовлен эскизный проект и проведён анализ рентабельности объекта, передает "Актуальная камера".

После того, как городские власти отложили идею строительства арены в долгий ящик, активисты решили сформировать для дальнейшего продвижения проекта новый избирательный союз "За Тарту".

По оценке мэра Тарту, реформиста Урмаса Клааса, продвигаемый новой политической силой проект "Арены Тарту" заслуживает внимания, но лишь в более отдалённой перспективе.

"В генплане Тарту запланирован участок земли для будущего тартуского горхолла, и я подчёркиваю, что это тема будущего, но не ближайших выборов", - говорит Клаас.

Свое согласие баллотироваться в списке избирательного союза "За Тарту" уже дали около десяти человек, среди которых, помимо команды "Арены Тарту", есть частные предприниматели и актеры. Например, в избирательный союз входят актер театра "Ванемуйне" Маргус Яновитс и менеджер баскетбольной команды "Тартуский университет" Меэлис Пастак.

Любопытно, что Тейн с 2003 года является членом Партии реформ.