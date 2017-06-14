ФОТО: полицейские оцепили торговый центр в Силламяэ из-за угрозы взрыва

Полиция оцепила торговый центр в Силламяэ из-за угрозы взрыва. Вызванные на место происшествия специалисты взрывчатых веществ не нашли.

Сообщение о заложенной в здании торгового центра бомбе поступило в полицию в 17:30, сообщила корреспонденту rus.err.ee пресс-секретарь Идаской префектуры Кертту Кралль.

На месте происшествия работали спасатели и саперы, однако взрывчатых веществ они не нашли.

Как сообщил корреспондент ETV+ в Ида-Вирумаа, около 19 часов полицейские, спасатели и саперы уехали, а посетителей запустили в торговый центр.

Эту же информацию подтвердила и Кралль.