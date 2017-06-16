Певица Ёлка требует от организаторов концерта в Таллинне круглосуточно курицу-гриль

У выступающей на фестивале Õllesummer российской звезды нет невероятных требований к организаторам концерта, однако некоторые строгие инструкции у нее все же есть.

"Кошачьего песка, фотографии Майка Тайсона или других необъяснимых вещей ей за сценой не нужно", - сказал организатор концерта Тармо Тувике. "В то же время она совершенно уверена, что не хочет ездить на Мерседесе, а в номере отеля ее должны ждать поджаренные на гриле куриные грудки, а на месте концерта ей нужен кальян. Ёлка не употребляет алкоголь и не запасается им для остальных членов группы, как это частенько заведено у артистов", - рассказал Тувике порталу menu.err.ee.

По каким причинам у артистов возникают странные запросы, звезды никогда не объясняют, да их никто об этом и не спрашивает.

"Звезда есть звезда, и если, например, она хочет пить теплый лимонад без газа, то выяснять, почему она не хочет холодный лимонад с газом — не дело организаторов. Мы предлагаем то, что просят", - сказал Тувике, отвечая на вопрос, что имеет Ёлка против Мерседеса.

Концерт Ёлки состоится 6 июля в рамках фестиваля Õllesummer на Певческом поле в Таллинне. На разогреве у артистки выступит дует из России Filatov & Karas. На фестивале также выйдут на сцену Tommy Cash XXL Live, Kasabian и Hurts.