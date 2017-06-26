Бранко Миркович останется в "Калеве/Крамо" еще на один сезон

Как передает в понедельник, 26 июня, портал ERR Sport со ссылкой на Delfi, контракт с 34-летним разыгрывающим подписан на один год.

Миркович стал первым баскетболистом, который подписал с "Калевом" контракт на новый сезон.

Уроженец Сербии, имеющий гражданство Болгарии и выступавший за сборную этой страны, перешел в "Калев" в феврале. Он сыграл за "Калев" в 12 матчах первенства Эстонии и помог столичном клубу выиграть чемпионский титул.

Предыдущий сезон Миркович начал в составе "Орадю" (Румыния), а до этого три сезона провел в белорусском "Цмоки-Минске". За три года в составе "драконов" Миркович трижды выигрывал золото чемпионата Беларуси и трижды — Кубок Беларуси.

До переезда в Минск два сезона играл за болгарский "Рильски", в прошлом выступал за сербский "Смедерево", македонский "Пелистер", болгарский "Академик" и боснийскую "Игокеу".