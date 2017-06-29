Во время Праздника песни и танца движение по Юхкентали и Нарва мнт закроют

В связи с проведением XII Молодежного праздника песни и танца на Нарвском шоссе (в воскресенье) и Юхкентали (в пятницу и субботу) будет перекрыто движение, на многих улицах Таллинна введено ограничение скорости движения до 30 км/час, также на многих улицах запрещена стоянка автомашин.

2 июля с 9:30 до 22:00 часов во время движения праздничного шествия и концерта Певческого праздника будет закрыто движение на Нарва мнт (отрезок между Пирита теэ и улицей Турба), за исключением общественного транспорта и транспортных средств со специальным разрешением от организаторов.

Ограничение движения и парковки около Певческого поля

Также для обеспечения безопасности передвижения людей на танцевальный праздник и с него будет закрыто движение на улице Юхкентали (за искл. общественного транспорта и транспортных средств со специальным разрешением от организаторов) в следующие промежутки времени:

30 июня с 13.00–22.00;

01 июля с 11.00–22.00.

Для проезда в это время через улицу Юхкентали в сторону Лийвалая водители должны использовать для движения Тартуское шоссе или улицу Гонсиори. С улицы Лийвалая на улицу Одра можно проехать через Тартуское шоссе или улицы Веэренни-Техника-Фильтри.

Ограничение в 30 км/час установлено:

- на улицах Юхкентали, Стаадиони, Выйстлузе и Пюссироху с 7 часов 28 июня до 23 часов 1 июля;

- на Нарвском шоссе (между улицами Пирита и Смуули), улице Пирита (между Нарвским шоссе и выставочным павильоном Eesti Näitused — с 7 часов 30 июня до 24 часов 2 июля;

- на улице Куристику между Нарвским шоссе и улицей Ору, на улицах Йоа и Ору (между Нарвским шоссе и улицей Йоа) — с 7 часов 30 июня до 24 часов 2 июля.

Запрещена парковка транспортных средств (кроме имеющих спецпропуска, выданные организаторами праздника) на следующих улицах:

- на улицах Стаадиони, Выйстлузе и Пюссироху — с 7 часов 28 июня до 23 часов 1 июля;

- на улице Йоа (между улицами Куристику и Ору) с 7 часов 27 июня до 24 часов 2 июля;

- на улице Куристику (между Нарвским шоссе и улицей Ору), на улице Ору (между Нарвским шоссе и улицей Йоа), на стоянке перед гостиницей "Ору", на стоянке перед "Русалкой", на улице Пирита по направлению от центра города на участке от улицы Вана-Пирита до дома № 20, на улице Вана-Пирита между улицей Пирита и домом №20 по ул. Пирита, на стоянках и у ворот Певческого поля на Ласнамяэ и на Нарвском шоссе в направлении от центра города от дома № 128 до улицы Турба с 7 часов 30 июня до 24 часов 2 июля;

- на улицах Тынисмяги, Харидузе, Висмари — между Тоомпуйестеэ и Тоомпеа, а также на улице Роозикрантси между домом № 15 и бульваром Каарли — с 21 часа 1 июля до 14 часов 2 июля;

- на улице Юхкентали по направлению к улице Одра между улицей Пюссироху и магазином "РИМИ" с 7 часов 28 июня до 23 часов 1 июля.

Запрещается остановка транспортных средств на улице Выйстлузе (между домом №23 и улицей Пюссироху) и на улице Пюссироху с левой стороны с 7 часов 28 июня до 23 часов 1 июля.

Остановка транспортных средств со спецпропусками для посадки и высадки пассажиров разрешена на обоих направлениях улицы Юхкентали от улицы Пюссироху до улицы Стаадиони с 7 часов 29 июня до 23 часов 1 июля, и на обоих направлениях Нарвского шоссе на участке между улицей Ору и улицей Куристику, а также на улице Пирита в направлении от центра города в 1 ряду на участке от улицы Вана-Пирита до здания № 20 с 7 часов 30 июня до 24 часов 2 июля.

На территории построения праздничного шествия парковка транспортных средств запрещена (с предупреждением об эвакуации!) 1 июля с 21:00 часа вечера и до начала движения колонны 2 июля (максимально до 13:00 часов) на следующих улицах:

Тынисмяэ, Харидузе, Висмари (на отрезке между Тоомпуйстеэ и ул. Тоомпеа), Роозикрантси (на отрезке Каарли пст и жилого дома по адресу Роозикрантси 15).

Во время построения праздничного шествия движение транспортных средств закрыто со 2 июля с 8:00 часов утра и до начала движения колонны (максимально до 13:00 часов) на следующих улицах:

Площадь Вабадузе, Пярну мнт (от улицы Лийвалая до площади Виру), Эстония пст (от площади Вабадузе до улицы Кентманни), ул. Г.Отса, ул. Каарли пст, ул. Роозикрантси, ул. Харидузе, ул. Тынисмяэ, ул. Тоомпеа (отрезок между Каарли пст и Фалги теэ), ул. Визмари (отрезок между ул. Тоомпеа и Тоомпуйстеэ), ул. Тоомпуйстеэ (отрезок между ул. Визмари и Эндла), ул. Луйзе (отрезок между Тоомпуйстеэ и ул. Койду), ул. Койду (отрезок между ул. Луйзе и Эндла), ул. Эндла (отрезок между ул. Суур-Амеерика и Тынисмяэ), ул. Лыкке.

Для того, чтобы на транспортном средстве проехать на Тоомпеа, движение на Фалги теэ станет с 1 июля 21:00 вечера до 2 июля 13:00 часов двухсторонним. Общественный транспорт, маршрут которого проходит через территорию построения торжественного шествия, будет перенаправлен в объезд.

2 июля с 9:30, в соответствии с движением торжественного шествия, перекроется движение по маршруту праздничного шествия и расположенных вблизи улицах (на этих улицах остановка и парковка будет запрещена уже с 1 июля 8:00 часов утра): площадь Виру, Нарва мнт на отрезке между площадью Виру и Пирита теэ, Пирита теэ на отрезке между Нарва мнт и Вана-Пирита теэ,

Вана-Пирита теэ (на отрезке между Пирита теэ и Певческим полем), Этосния пст и ул. Георг Отса закрыты полностью, ул. Гонсиори (на отрезке между Лайкмаа и Пронкси), улицы Лайкмаа, Манеэжи и В. Реймани, ул. Рауа полностью закрыта, дороги на пересечении Нарва мнт и ул. Рауа, ул. Вейзенберги закрыта полностью, дороги на пересении Нарва мнт и ул. Вейзенберги.

Жителям улиц, которые относятся к территории построения и маршруту торжественного шествия, запрещено выезжать из своих дворов на транспортном средстве. Поэтому если есть необходимость 2 июля выехать, то нужно уже днем ранее припарковать свой автомобиль вне закрытой территории.