Из Финляндии в Эстонию контрабандой вывезли 180 тонн отходов

Подозревается, что финская компания в 2015 году вывезла из Финляндии в Эстонию более 180 тонн отходов. Контрабандные отходы перевозил на грузовике житель Эстонии. Это первый случай в истории Финляндии контрабанды отходов в соседнюю страну.

"Это очень редкий случай. Мы впервые столкнулись с таким", - сказал инспектор уголовного розыска из Центральной криминальной полиции Финляндии (ЦКП) Янне Ярвинен.

Среди контрабандного груза были строительные и бытовые отходы.

ЦКП подозревает, что столичная компания по сбору и транспортировке строительных отходов выплатила за перевозку мусора гражданину Эстонии более 27 000 евро. Эстонец законно привозил в Финляндию изделия из древесины. Он, однако, не имел разрешения на транспортировку отходов, сообщает YLE.

Перевозчика поймали таможенники Эстонии в ноябре 2015 года. Он съездил в Эстонию с грузом мусора 45 раз. В общей сложности он перевез 183,9 тонн отходов.

В феврале этого года эстонец был приговорен к одному году и семи месяцам тюрьмы. Второй эстонец, помогавший главному виновному, был приговорен к выплате штрафа в размере 4500 евро.

Судебное разбирательство по делу о причастности к преступлению финской компании пока не началось.

В феврале этого года на этот случай указала программа Pealtnagija, где сообщили, что за схемой перевоза отходов стоит ранее привлекавшийся к ответственности за налоговые мошенничества Рене Хейнала. Хейнала сотрудничал с занимающейся перевозками грунтовых материалов финской компанией, которая закупала древесную щепу. В порту контейнеры с древесной щепой меняли на мусорные контейнеры, которые отправлялись в Эстонию.

Доставленные из Финляндии отходы разбрасывали в разных местах — часть из них отправилась в лес в поселке Лаагри волости Сауэ, сообщила тогда газета Postimees.

10 ноября 2015 года было возбуждено следствие, в ходе которого выяснилось, что отходы перевозили 45 раз и что в Эстонию ввезли около 184 тонн. Хейнала признал свою вину, но большая часть отходов не была найдена.

Хотя Хейнала подозревали в управлении схемой, приговор за загрязнение вынесли Василию Слюбергу, которому Хейнала формально передавал отходы.

Хотя выбрасывание мусора на природу обычно является проступком, из-за международного масштаба Хейнала осудили за нелегальные перевозки мусора в уголовном порядке. Его приговорили к условному тюремному сроку в год и восемь месяцев.