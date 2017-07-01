rus.err.ee

В матче за третье место на Кубке конфедераций встречаются Португалия и Мексика ({{commentsTotal}})

Сборная Португалии на тренировке.
Сборная Португалии на тренировке. Автор: AFP/Scanpix
Спорт
Спорт

В воскресенье, 2 июля, в Москве на стадионе "Спартак" пройдет матч за третье место Кубка конфедераций между сборными Португалии и Мексики по футболу. В прямом эфире поединок покажет телеканал ETV+. Трансляция будет доступна и на портале rus.err.ee.

На телеканале ETV+ встречу будут комментировать журналист ERR Алексей Маргиев и футбольный эксперт, главный тренер сборной Эстонии по футзалу Дмитрий Скиперский. Начало трансляции на rus.err.ee в 14:50.

Сборные Мексики и Португалии уже встречались на групповом этапе. Тогда поединок завершился боевой ничьей - 2:2. На голы Рикардо Куарежмы и Седрика Суареша мексиканцы ответили меткими ударами Хавьера Эрнандеса и Эктора Морено.

В матче за третье место португальцам не поможет их лидер Криштиану Роналду. Тренерский штаб сборной разрешил игроку мадридского "Реала" уехать, чтобы увидеть своих новорожденных детей. У Роналду недавно на западном побережье США родилась двойня (Ева и Матео) от суррогатной матери. 

Кубок конфедераций-2017

Участники турнира: Россия (хозяйка турнира), Германия (чемпион мира-2014), Австралия (победитель Кубка Азии-2015), Чили (победитель Кубка Америки-2015), Мексика (победитель стыкового матча между обладателями Золотого кубка-2013 и Золотого кубка-2015), Новая Зеландия (победитель Кубка наций ОФК-2016), Португалия (чемпион Европы-2016) и Камерун (победитель Кубка африканских наций-2017).

После группового этапа турнир покинули Россия, Австралия, Новая Зеландия и Камерун.

В полуфиналах сборная Чили по пенальти (3:0) обыграла Португалию, а команда Германии разгромила Мексику - 4:1.

В воскресенье, 2 июля, в финале, который пройдет в Санкт-Петербурге, встретятся сборные Чили и Германии.

Впервые с 1997 года Кубок конфедераций проходит без участия действующего (с 2005 года) обладателя трофея - сборной Бразилии, которая неудачно выступила на последних чемпионатах мира и Южной Америки.

Призовой фонд турнира - 18 млн евро, а победитель получает 3,7 млн евро.

Редактор: Виктор Сольц

кубок конфедераций


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Первое представление XII Молодежного праздника песни и танца на стадионе "Калев" в Таллинне.Первое представление XII Молодежного праздника песни и танца на стадионе "Калев" в Таллинне.
Дневное выступление праздника танца отменили из-за погоды
Концерт в честь начала председательства Эстонии в Совете ЕС.Концерт в честь начала председательства Эстонии в Совете ЕС.
С сегодняшнего дня Эстония председательствует в Совете ЕС
Помещение на улице Ситси, где расположится пункт обмена шприцев.Помещение на улице Ситси, где расположится пункт обмена шприцев.
Открытие пункта обмена шприцев в жилом доме на улице Ситси признано незаконным
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин (слева) и Александр Лукашенко на учениях "Запад-2013".Президенты России и Белоруссии Владимир Путин (слева) и Александр Лукашенко на учениях "Запад-2013".
"АК": одним из сценариев учений "Запад-2017" станет захват Сувалкского коридора
Стоматологи пока не спешат заключать договоры с Больничной кассой.Стоматологи пока не спешат заключать договоры с Больничной кассой.
С 1 июля вступают в силу новые льготы лечения зубов для взрослых
Первое представление XII Молодежного праздника песни и танца на стадионе "Калев" в Таллинне.Первое представление XII Молодежного праздника песни и танца на стадионе "Калев" в Таллинне.
ФОТО и ВИДЕО: на стадионе "Калев" в Таллинне открылся Молодежный праздник песни и танца

На таллиннском стадионе "Калев" в пятницу состоялось первое представление XII Молодежного праздника песни и танца, в котором приняли участие 8500 молодых танцоров.

Обновлено: 20:48 
Украинские пограничники.Украинские пограничники.
На Украине задержали и арестовали двух российских пограничников
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Эстония входит в десятку стран с большой долей теневой экономики
Александр Пуштов работал в "Инфонете" с конца 2011 года.Александр Пуштов работал в "Инфонете" с конца 2011 года.
Таллиннский "Инфонет" остался без главного тренера
Праздник песни и танца
Репетиция танцоров Молодежного праздника песни и танца.Репетиция танцоров Молодежного праздника песни и танца.
Участников праздника песни и танца во время 12-часовых репетиций кормят всего один раз
Выступления участников праздника песни и танца в выходные будут транслировать в прямом эфире
Ограничения движения во время праздника иесни и танца.Ограничения движения во время праздника иесни и танца.
Во время праздника песни и танца движение по Юхкентали и Нарва мнт закроют
ЭСТОНИЯ
Волли Кальм.Волли Кальм.
Переизбранный ректором Тартуского университета Волли Кальм вступил в должность

Волли Кальм, переизбранный в марте этого года ректором Тартуского университета, принес присягу и официально вступил в должность.
ФОТО: в Таллинне состоялся "праздник стропил" нового 110-метрового небоскреба
Лаури Лепик.Лаури Лепик.
Новым послом Эстонии в США назначен Лаури Лепик
Концерт в честь начала председательства Эстонии в Совете ЕС.Концерт в честь начала председательства Эстонии в Совете ЕС.
Праздничный концерт на площади Вабадузе посетили около 15 000 человек
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Планировку таллиннской супербольницы разработают фирмы ConArte и Industrius
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Таллинн решил полностью перейти на гибридные автобусы
Вид на остров Аэгна.Вид на остров Аэгна.
Рейсы на остров Аэгна отменены из-за сильного ветра
ИДА-ВИРУМАА
Эскиз спортивного городка в Йыхви.Эскиз спортивного городка в Йыхви.
ФОТО: так будет выглядеть спортивный городок в Йыхви в 2020 году
Заброшенные дома в Кохтла-Ярве.Заброшенные дома в Кохтла-Ярве.
Кохтла-Ярве передаст государству еще 21 пустующую квартиру
Юбилейный торт в Силламяэ.Юбилейный торт в Силламяэ.
На торжествах по случаю юбилея Силламяэ съели 60-килограммовый торт
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Педагогам детских садов Кохтла-Ярве повысят зарплаты
Нарвские юные футболисты теперь поедут в Москву.Нарвские юные футболисты теперь поедут в Москву.
Детская команда "Транса" завоевала путевку на суперфинал турнира "Локобол - 2017"
Мнение / Интервью
Юлия Балий работает на "Радио 4" с 2005 года.Юлия Балий работает на "Радио 4" с 2005 года.
Юлия Балий: многие негативно относятся к "Радио 4", не прослушав ни одной нашей передачи

Главный редактор "Радио 4" Юлия Балий в интервью RUS.ERR.EE рассказала про стартующую в июле новую передачу, в которой политик будет биться один на один с радиослушателями, назвала три своих любимых программы на телеканале ETV+, а также поведала о скором выходе в республиканский эфир идущей пока лишь в Нарве и ее окрестностях передачи "Местное время".

Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Осиновский и Рейнсалу не поддерживают расширение избирательных прав неграждан
Яна Тоом: отдельного избирательного списка союзников Сависаара пока не будет
Обновлено: 12:18 
Виктор Трасберг.Виктор Трасберг.
Виктор Трасберг: пропавшие беженцы, или Германия играет с огнем
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Спасатели в Тарту отбили лисенка у чаек
Тщательно все взвесив, Татьяна Толстая отказалась участвовать в запуске радио "Сталкер".Тщательно все взвесив, Татьяна Толстая отказалась участвовать в запуске радио "Сталкер".
Задуманный Толстой и Троицким проект радио "Сталкер" окончательно похоронен
"Аватар 2" можно будет посмотреть в 3D без очков
ЗА РУБЕЖОМ
ФОТО: в Европе прощаются с Гельмутом Колем
Министерство иностранных дел РФ.Министерство иностранных дел РФ.
Россия приостанавливает уплату взноса в Совет Европы
Владимир Путин.
Путин продлил российские контрсанкции до конца 2018 года
Представители
Парламент Германии одобрил однополые браки
Французская полиция.
Французская полиция задержали пытавшегося въехать в толпу у мечети
Рамуш Харадинай - кандидат в премьер-министры Косово от
На выборах в Косово победила "коалиция пистолетов"
ЭКОНОМИКА
VKG. Иллюстративное фото.VKG. Иллюстративное фото.
Концерн VKG сокращает свои убытки
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Торговля по интернету в Эстонии в мае выросла на 33%
30.06
Госкомпания Elering с июля снизит тариф на передачу электроэнергии на 7,6%
30.06
Промпроизводство в Эстонии в мае выросло на 13%
29.06
Гендиректор PRIA утвердил выделение E-Piim субсидии в 15 млн евро
29.06
Эстонские налогоплательщики должны доплатить в бюджет свыше 3 млн евро
28.06
Оборот продаж Hesburger в Эстонии за прошлый год вырос до 26,8 млн евро
СПОРТ
Чили и Германия схлестнутся в борьбе за трофей.Чили и Германия схлестнутся в борьбе за трофей.
В финале Кубка конфедераций встречаются Чили и Германия
Сборная Португалии на тренировке.Сборная Португалии на тренировке.
В матче за третье место на Кубке конфедераций встречаются Португалия и Мексика
Лара Арруабаррена.
В первом круге Уимблдонского турнира Контавейт встретится с испанкой Арруабарреной
Футболисты
Первые матчи Лиги Европы: "Калью" победил, "Левадия" и "Флора" проиграли
Сборная Германии празднует победу.Сборная Германии празднует победу.
ВИДЕО ГОЛОВ И МАТЧА: сборная Германии разгромила Мексику и вышла в финал Кубка конфедераций
Обновлено: 29.06
Калевцы вступят в борьбу с первого отборочного раунда.Калевцы вступят в борьбу с первого отборочного раунда.
"Калев/Крамо" сыграет в квалификации Лиги чемпионов ФИБА
Букмекеры не верят в Букмекеры не верят в
Букмекеры предрекают "Левадии" и "Флоре" поражения в Лиге Европы УЕФА
КУЛЬТУРА
Первым мероприятием в культурной программе станет выступление Ansambel U в Вене.Первым мероприятием в культурной программе станет выступление Ansambel U в Вене.
Эстония собирается удивить Европу необычной культурной программой
Панорамное видео: генеральная репетиция праздника песни и танца на стадионе "Калев"
Обновлено: 30.06
В Таллинне в течение недели можно посмотреть снятый в Нарва-Йыэсуу фильм "Рыба-мечта"
В 2017 году конкурс В 2017 году конкурс
"Евровидение" рекомендует оштрафовать Украину за недопуск российской участницы
Председательство Эстонии в ЕС
Financial Times: председательство Эстонии в Совете ЕС открылось незабываемым концертом
Юнкер и Ратас встретились в Доме Стенбока.Юнкер и Ратас встретились в Доме Стенбока.
Юнкер: под руководством Эстонии председательство в ЕС – в хороших руках
Оборудованный видеокамерой беспилотник. Иллюстративное фото.
Вблизи Котла культуры с июля будет ограничено движение летательных аппаратов
Концерт в честь начала председательства Эстонии в Совете ЕС.
ФОТО: в Таллинне прошел праздничный концерт в честь начала председательства Эстонии в Совете ЕС
Обновлено: 30.06
РАЗНОЕ
Непогода нарушила планы Linda Line.Непогода нарушила планы Linda Line.
Из-за высоких волн компания Linda Line отменила в субботу рейсы на линии Таллинн-Хельсинки
В Ида-Таллиннской центральной больнице родилась тройня.В Ида-Таллиннской центральной больнице родилась тройня.
В Ида-Таллиннской центральной больнице после 4-летнего перерыва родились тройняшки
Обновлено: 30.06
Фото: на фестивале в Отепя публика предавалась ностальгии под песни Тото Кутуньо
Автобус сбивает мужчину, мужчина встает и как ни в чем не бывало идет в бар.Автобус сбивает мужчину, мужчина встает и как ни в чем не бывало идет в бар.
ВИДЕО: автобус на полном ходу сбил мужчину, пешеход встал и пошел в бар
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Пожар в Хааберсти: один человек доставлен в больницу
Последние новости
11:15
ФОТО: в Европе прощаются с Гельмутом Колем
11:02
Из-за высоких волн компания Linda Line отменила в субботу рейсы на линии Таллинн-Хельсинки
10:35
В финале Кубка конфедераций встречаются Чили и Германия
10:35
В матче за третье место на Кубке конфедераций встречаются Португалия и Мексика
10:23
Дневное выступление праздника танца отменили из-за погоды
10:04
С сегодняшнего дня Эстония председательствует в Совете ЕС
30.06
В субботу дожди, местами гроза, +13.. +18
30.06
На Украине задержали и арестовали двух российских пограничников
30.06
В Ида-Таллиннской центральной больнице после 4-летнего перерыва родились тройняшки Обновлено
30.06
Переизбранный ректором Тартуского университета Волли Кальм вступил в должность
30.06
ФОТО и ВИДЕО: в Таллиннском аэропорту открылся расширенный пассажирский терминал Обновлено
30.06
ФОТО и ВИДЕО: на стадионе "Калев" в Таллинне открылся Молодежный праздник песни и танца Обновлено
30.06
С открытием нового терминала в аэропорту контроль за безопасностью перелетов усилится
30.06
Актуальная камера 30.06.2017 (20:00)
Эстония
Спасатели продолжают тушить пожар на болоте Ланксааре
Обновлено: 30.06
Эдуар Филипп.
Премьер-министр Франции почтил память погибших в Эстонии французских евреев
Школьная еда.
Педиатр об идее запретить продажу булочек в школьных буфетах: вредной еды не существует