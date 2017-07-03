Яна Тоом советует Центристской партии принять кодекс этики ({{commentsTotal}})
Вице-председатель Центристской партии Яна Тоом считает, что политической силе как можно быстрее следовало бы принять кодекс этики.
Как передает в понедельник, 3 июля, портал новостей вещания ERR.ee, об этом она заявила в интервью службе радионовостей ERR.
В понедельник представители двух лагерей Центристской партии проведут встречу, на которой попробуют договориться о том, чтобы пойти на муниципальные выборы в Таллинне по одному списку.
Тоом, которая ранее не исключала возможности участвовать в выборах в отдельном списке вместе с Эдгаром Сависааром, заявила, что хотела бы оставить содержание беседы за закрытыми дверями.
"Было бы странно, если бы Юри Ратас прочел об этом из СМИ, а не услышал бы от меня", - пояснила Яна Тоом.
Она также выразила уверенность в том, что стороны сумеют придти к компромиссу и на предстоящих выборах партия будет единой.
"Если бы я в это не верила, то не было бы смысла вести переговоры", - объяснила Тоом.
По ее словам, то, что в Центристской партии существуют разные лагеря, ни для кого не секрет. Новым стало то, что с приходом к власти Юри Ратаса внутри партии совершенно иначе стала распространяться информация, отметила политик.
"Я искренне верю, что мы с Ратасом придерживаемся единого мнения относительно того, что Центристская партия в срочном порядке нуждается в кодексе этики, которого все бы придерживались", - подчеркнула Яна Тоом.
Редактор: Сергей Михайлов